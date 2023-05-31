  • BIST 4.933,15
  • Altın 1303.172
  • Dolar 20.6915
  • Euro 22.1302
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Koyun keçi çiçeği hastalığıyla mücadele kapsamında binlerce küçükbaş aşılandı...

» »
Gazimağusa’da iki küçükbaş hayvan işletmesinde tespit edilen koyun keçi çiçeği hastalığına yönelik koruyucu aşı uygulaması çerçevesinde, dün Veteriner Dairesi koordinasyonunda binlerce küçükbaş aşılandı.
Koyun keçi çiçeği hastalığıyla mücadele kapsamında binlerce küçükbaş aşılandı...

Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda 46 işletmede 5 bin 750 koyun ve keçi aşılandı. Türkiye Cumhuriyetinden temin edilen 20 bin doz koyun keçi çiçek aşısı, Gazimağusa ve Güvercinlik köylerindeki küçükbaş hayvanlara dün uygulanmaya başlamıştı.

Aşılama çalışmaları 6 Veteriner Dairesi ekibi ve 5 yetkilendirilmiş veteriner hekim ekibi tarafından, gerekli koruyucu ve biyogüvenlik tedbirleri alınarak yürütülüyor. Aşılama çalışmaları esnasında hastalığın eradikasyonuna yönelik hasta hayvanların itlafı, güvenli imhası ve işletmelerin dezenfeksiyon işlemleri de yapılıyor.

Çalışmalar yürütülmesine Gazimağusa Kaymakamlığı, yerel yönetimler ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı diğer daire personeli de destek veriyor.

-Hastalığa karşı 46 işletmede 5 bin 750 koyun ve keçi aşılandı

Açıklamaya göre aşılama çalışmalarının ilk gününde 46 işletmedeki 5 bin 750 adet koyun ve keçi başarılı bir şekilde aşılandı. Karantina bölgesindeki tüm hayvanların kısa süre içinde aşılanması planlanıyor.

Aşılanan hayvanlar koyun keçi çiçek hastalığına karşı 2 yıl süre ile güçlü bir bağışıklık oluşturuyor ve hastalığın yayımı duruyor. Kullanılan aşının et ve süt ürünleri üzerinde herhangi bir kalıntısı bulunmuyor. Aşılanan hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri; kesime gönderilen hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri insan tüketimine sunulmasında bir sağlık riski bulunmuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üç Metre Yüksekten Beton Zemine Düştü26 Mayıs 2023 Cuma 11:49
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu26 Mayıs 2023 Cuma 11:46
  • Magem Sakarya ve Medi Foundation Uluçay'ı Ziyaret Etti24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:18
  • Magem Maraş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Dolayısıyla Bisiklet Gezisi Düzenledi23 Mayıs 2023 Salı 17:20
  • Araç hız tespit kamerasına çarptı!21 Mayıs 2023 Pazar 18:00
  • DAÜ-BİR SEN: Erdal Özcenk'in gözünü partizanlık bürüdü!18 Mayıs 2023 Perşembe 09:42
  • Gazimağusa'da Kaza! 1 Kişi Yaralandı17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:00
  • Mağusa'da Uyuşturucu Operasyonu!16 Mayıs 2023 Salı 13:26
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu16 Mayıs 2023 Salı 13:09
  • Gazimağusa'da Düzenlenecek Temizlik Kampanyası ile İlgili Toplantı Yapıldı15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti