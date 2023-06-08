  • BIST 5.581,72
  • Altın 1461.207
  • Dolar 23.3607
  • Euro 25.2178
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Koyun-keçi çiçek hastalığı ile ilgili aşılama tamamlandı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, küçükbaş hayvanlarda görülen “koyun-keçi çiçek hastalığı” ile ilgili yaptığı açıklamada hastalıkla ilgi aşılamanın tamamlandığını belirtti
Koyun-keçi çiçek hastalığı ile ilgili aşılama tamamlandı

Bakan Oğuz, çiçek hastalığının ilk görülen  3 ağıl haricinde başka bir ağılda vakaya rastlanmadığını belirtti. 

Gazimağusa, Güverciinlik ve Tuzla bölgeleirnde bulunan 240 işletmede, toplam 17059 küçükbaş aşılandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 27 Mayıs tarihinde  Gazimağusa, Tuzla ve Güvercinlik köylerini kapsayan bölgelerin karantina altına alındığını ve 27 Temmuz tarihine kadar 3 bölgede hayvan giriş çıkışı  yasağının devam edeceğini ifade etti. 

Bakan Oğuz, çiçek hastalığı ile ilgili süreci hayvancılık komitesinin  yakından takip ettiğini ve komite tarafından alınan kararların uygulamasında hassasiyet  gösterildiğini belirtti.  Ayrıca hayvanların etinin ve sütünün tüketilmesinde sağlık açısından herhangi bir sakınca bulunmadığını ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tıp-İş, şiddete zemin hazırlayan eksikliklerin giderilmediği merkezlerde mücadele başlatacak07 Haziran 2023 Çarşamba 20:34
  • Tatar: Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün teyidiyle müzakerelere hemen başlanabilir07 Haziran 2023 Çarşamba 18:53
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne verilen zararla ilgili açıklama07 Haziran 2023 Çarşamba 18:47
  • Özersay: Türkiye’nin de desteğiyle acil, kapsamlı bir konut edindirme projesi şart07 Haziran 2023 Çarşamba 17:36
  • Lapta Turizm Festivali başlıyor07 Haziran 2023 Çarşamba 17:19
  • Komite, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesini tamamladı07 Haziran 2023 Çarşamba 17:06
  • Başman: İnsanlarımız için çok çalışmak boynumuzun borcudur07 Haziran 2023 Çarşamba 16:16
  • Kimliksizler Derneği Çalışmalarına Devam Ediyor07 Haziran 2023 Çarşamba 16:01
  • Dikkat! Telefon ve internet kesintisi07 Haziran 2023 Çarşamba 15:57
  • Aktunç : Ülkemin Menfaati İçin Adayım07 Haziran 2023 Çarşamba 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti