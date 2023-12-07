Kozmetik devi Huda Kattan: Güzellik sektörü cinsiyetçi

Huda Kattan göz önüne çıktığında, Hollywood yıldızlarına eş bir hayran ilgisiyle karşılaşıyor.

Huda Beauty'nin 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Paris’in merkezinde, Eyfel Kulesi'ne çok da uzak olmayan bir binayı aldı ve içindeki hemen her şeyi markasının hakim rengi olan pembeye çevirdi.

Binanın içinde kozmetik ürünlerin durduğu makyaj istasyonları, ışıltılı tabelalar ve göz kamaştıran insanlar var.

Bina dışında onu bekleyen hayranları Kattan'ın araçtan inişiyle çığlık atmaya başlıyor.

İçeride ise davetli fenomenler ve makyaj profesyonelleri merdivenleri çıkarken “Hu-da, Hu-da, Hu-da” diye bağırıyorlar.

Tüm bu şatafatın merkezinde gülümsemesi eksik olmayan bir kadın var.

Huda Kattan, BBC’nin 2023’te dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadın listesinde yer alan isimlerden biri.

1 milyar dolardan fazla değere sahip bir kozmetik markası haline gelen Kattan, 54 milyon takipçisi ile de Instagram'daki en büyük kozmetik hesabı.

Ancak 40 yaşındaki isim, hem güzellik sektörünü hem de sosyal medyayı sert bir şekilde eleştiriyor.

Güzellik sektörünün “cinsiyetçi” olduğu görüşünde olan Kattan “Sektör, kadınları çoğu zaman nesneleştiriyor ve onları sadece görünüşlerinden ibaretmiş gibi sunabiliyor” diyor.

Katıldığı etkinliklerde “göz kamaştırmayı seven" bir kadın olarak, yalnızca görünüşüne göre değerlendirilmenin ne kadar sinir bozucu olduğunu bildiğini söylüyor.

Ancak bu kendisini de zaman zaman eleştirdiği bir nokta. İnsanları dış görünüşüne göre değerlendirmeme üzerine çalışması gerektiğini itiraf ediyor.

Bir iş kadını haline gelmeye başladığı süreçte, sektördeki bazı kişilerin onu ciddiye almadığını hatırlıyor ve “Çok zor günlerden geçtim” diyor.

Bir toplantıda kendisi ile göz teması kurmayan ve eşini muhatap alan kişileri “Beni tamamen görmezden geliyorlardı" diye anlatıyor.

Eşinin bu kişileri “Benimle değil eşimle konuşun” diye uyardığını ama buna rağmen kocasına hitap etmeye devam ettiklerini söylüyor.

Ailesi Irak’tan ABD'nin Tennessee eyaletine göçmüştü ve genç kızlığını çekici olmadığını düşünerek geçirdi.

Huda Kattan, güzellik sektörünün kapsayıcılık ve temsil açısından geriden gelmesinden şikayet ediyor.

Kattan, farklı ten renklerine uygun fondötenler ve makyaj malzemelerini daha geniş bir kitleye sunmanın kendisi için bir öncelik olduğunu söylüyor.

Sektörün bir bütün olarak daha kapsayıcı bir yönde ilerlediğini ama bunun "salyangoz hızında" olduğunu belirtiyor.

Onu öne çıkaran farklardan biri de bu oldu.

Kattan, “Üreticilerle laboratuvarlara girdim ve onlara 'Daha farklı cilt tonlarına hitap eden ürünlere ihtiyacım var' dedim” diye anlatıyor:

"Bence hâlâ bir anlayış eksikliği var. Bunun değişmesi aslında temel olarak üreticilere ve bazı markalara bağlı."

Kattan'ın başarısı büyük ölçüde sosyal medyayı kullanma beceresinden geliyor. Burada makyaj eğitimlerinin yanında Dubai’deki evinde aile ve arkadaşlarıyla geçirdiği özel anları da paylaşıyor.

40 yaşındaki kozmetik devi, sosyal medyayla ilk tanıştığı yılları anlatıyor:

"Bunun mükemmel olduğunu düşündüm. Farklı seslerin de görünür olmasını sağlamıştı. Herkese konuşma fırsatı verdi. Aslında insanların birbirleri ile iletişim kurduğu bir yer olarak kalması gerekiyordu”

Ancak Kattan, bugün sosyal medyayı, "insanların gözlerini ekrana sabitleyen bir zevk hormonu algoritması" olarak tanımlıyor.

Bugün sosyal medyanın sunduğu şeyler konusunda eskisi gibi düşünmüyor.

"Şu anda sosyal medyanın sunduğu şeyi onaylamıyorum. Peki bunun gelecek için iyi olduğunu düşünüyor muyum? Hayır düşünmüyorum. Artık düşünmüyorum” diyor.

Sosyal medya konusunda en büyük sıkıntılardan birinin, kadınlar üzerinde kurduğu mükemmel olma baskısı olduğuna işaret ediyor:

“Toplum kadınlara karşı hiçbir zaman yumuşak olmadı ama sosyal medyanın varlığı ile artık adil olmadığını da söyleyebilirim. Sosyal medya bazen bana hiçbir zaman yeterince güzel olamayacağımı hissettiriyor. Asla tam olarak başarmış hissedemeyeceğimi düşündürüyor.”

Bu açıdan kendisinin de sorunun bir parçası olduğunu "yüzde 100" kabul ediyor. Aynı zamanda kendisinin de bu sorunun kurbanı olduğunu söylüyor.

"Görünüşüyle tanınan biri olduğunuzda, bazen neredeyse görünüşünüzün esiri olursunuz."

İnsanlar tırnaklarının her zaman bakımlı olmasını, saçlarının ve teninin mükemmel olmasını bekliyor ki bu "gerçeklik değil" diyor.

Sahibi olduğu sosyal medya hesaplarının büyüklüğü göz önüne alındığında, buralardaki ifadeleri de aynı oranda dikkat çekiyor.

Ulaştığı kitle büyüdükçe “bazı şeyler hakkında açıkça konuşma ihtiyacı hissetmeye” başladığını anlatıyor:

Kattan, “Kadınların ilgilendiği şeylerin yanı sıra ait olduğum topluluğu etkileyen şeyler konusunda da heyecanlıyım” diyor.

Kattan ile 100 Kadın kampanyası için yapılan bu röportaj, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları ve ardından Gazze’de başlayan savaştan aylar önceydi.

Savaş şiddetlendikçe Kattan, sosyal medya hesaplarını kullanarak Filistin'e destek veren paylaşımlar yaptı ve olumlu yorumların yanında eleştirilere de hedef oldu.

Temmuz ayında BBC ekibine verdiği röportajda, “Siyasi uzmanmış gibi davranmıyorum fakat bir şey görürsem ve o konu hakkında bazı şeyleri biliyorsam, kesinlikle bu konuda paylaşım yapmak isterim” demişti.

İsrail - Hamas savaşından önce bile Kattan, bölgedeki siyasi konuların yeterince konuşulmadığını söyleyerek Orta Doğu'daki sorunlar hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyordu.

Huda Kattan, “Bazen 'Doğru bilgiye sahip miyim? Bu konuda paylaşım yapabilir miyim? Sadece tek bir tarafı mı görüyorum?' diye düşünüyorum. Ama sosyal medyada elimden geleni yapmaya çalışıyorum” diyor.

Takipçileri ona, “Nasıl bu kadar mükemmel olabiliyorsun?” gibi mesajlar attığında dürüstçe öyle olmadığını söylüyor.

Sosyal medyanın daha samimi bir yer olmasını istediğini söyleyen Kattan, “Instagram böyle bir yer değil ama bunu sağlamamız gerekiyor” diyor.

Huda Kattan 12 yaşındaki kızının, sosyal medya kullanımını engellemeye çalışıyor:

"Bazen benim arkamdan sosyal medyaya giriyor. Bu uygulamada zaman geçirdikten sonra yaşadığı kaygıyı fark edebiliyorum.”

Kattan dindar bir genç kadın değildi ancak zamanla bu durum değişti.

Bugün dua etmenin onun için “en güzel deneyimlerden biri” olduğunu söylüyor:

"Bu konu hakkında konuşmuyorum çünkü her zaman yanlış anlaşılmaktan korkuyorum, çünkü başım kapalı değil. ‘Eğer kapalı değilsen bu paylaşımı yapamazsın’ diyebilirler”

Huda Beauty markası 10 yaşına bastı ve sahibi Kattan, markasının beyaz olmayan kadınlara da biraz olsun ilham vermesini umuyor:

"Bazen Tennessee'deki o küçük Orta Doğulu esmer kızı düşünüyorum - dünyada onlardan hâlâ çok sayıda var - ve belki benim gibi birini görünce biraz temsil edildiklerini hissedebilirler."