Kremlin’den 'Yüzyılın Anlaşması' ile ilgili açıklama: Henüz inceliyoruz

Peskov, bugünkü basın toplantısında, Moskova’nın ‘Yüzyılın Anlaşması’ ile ilgili bir pozisyona sahip olup olmadığı sorusuna, “Bu bilgiyi analiz etmeye, Beyaz Saray idaresi tarafından hazırlanan bu planı incelemeye devam ediyoruz. Ayrıca yarın da (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu ile görüşme olacak, ilk elden ek bilgi gelecek” dedi.

Peskov, “Plan, İsrail ve bazı diğer ülke tarafından destek gördü, ama bu sözde anlaşmanın doğrudan katılımcısı olan Filistin tarafından şiddetle reddedildi. Şimdilik sadece bunu belirtebiliriz. Bir kez daha tekrarlıyoruz, durumu analiz etmeye devam ediyoruz” diye ekledi.

'Sürdürülebilir barış için her şeyi yapmaya hazırız'

Kremlin Sözcüsü, “Rusya, Ortadoğu beşlisinin sorumluluk sahibi katılımcısı olmaya devam ediyor. Gerekirse Rusya, Ortadoğu’da sürdürülebilir bir barışı sağlamak için her türlü çaba göstermeye, mümkün olan her şey yapmaya devam etmeye hazır” ifadelerini kullandı.