Kripto para piyasası 2 trilyon doları aştı

Bitcoin dışındaki kripto paralara yönelik yoğun ilgi, kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasına yol açtı. Bitcoin'in payı piyasanın yaklaşık yarısını oluşturdu.

Kripto para birimleri, son iki ayda kurumsal talebin tetiklediği yükselişlerle birlikte 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; CoinGecko tarafından takip edilen 6.600’ün üzerindeki kripto para birimi içinde en büyük piyasa değerini 1 trilyon doları aşkın değerle Bitcoin oluşturdu.

Bitcoin fiyatı 2021’de ikiye katlanarak 58.858 dolara kadar yükselmişti.

Bitcoin’i takip eden Ether, Binance Coin, Polkadot, Tether ve Cardano ise toplamda 422 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Bİtcoin'e olan kurumsal ilgi de arttı

Kurumsal yatırımcıların sıfıra yakın faizlerin hakim olduğu bir dünyada kripto paralara ilgi göstermesi Bitcoin’i yeni rekorlara taşıdı.

Rezervlerinin 1 milyar dolarlık kısmını Bitcoin olarak tutma kararı alan Tesla, ayrıca ürettiği otomobiller için Bitcoin ödemesi kabul edeceğini duyurmuştu.

Morgan Stanley ise en zengin müşterilerine portföylerine kripto para birimi eklemelerine izin verirken, Mastercard, PayPal gibi ödeme şirketleri de Bitcoin’e yönelik adımlar atmıştı.

Grayscale Bitcoin fonunu ETF’e çevirmek istiyor

Dünyanın en büyük kurumsal kripto yatırımcısı Grayscale Bitcoin fonunun, fonu ETF’e uyarlamayı planladığını açıklaması sonrası Bitcoin yükseliş kaydetti.

ABD merkezli en büyük kripto Borsası Coinbase Global ise bu ay Nasdaq’ta işlem görmek üzere halka arz hazırlığı yaptığını açıklamıştı.