  • BIST 1.421
  • Altın 457,632
  • Dolar 8,1400
  • Euro 9,6414
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa 42 vaka! Toplam vaka 70!

Kripto para piyasası 2 trilyon doları aştı

» »
Bitcoin dışındaki kripto paralara yönelik yoğun ilgi, kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasına yol açtı. Bitcoin'in payı piyasanın yaklaşık yarısını oluşturdu.
Kripto para piyasası 2 trilyon doları aştı

Bitcoin dışındaki kripto paralara yönelik yoğun ilgi, kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasına yol açtı. Bitcoin'in payı piyasanın yaklaşık yarısını oluşturdu.

Kripto para birimleri, son iki ayda kurumsal talebin tetiklediği yükselişlerle birlikte 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; CoinGecko tarafından takip edilen 6.600’ün üzerindeki kripto para birimi içinde en büyük piyasa değerini 1 trilyon doları aşkın değerle Bitcoin oluşturdu.

Bitcoin fiyatı 2021’de ikiye katlanarak 58.858 dolara kadar yükselmişti.

Bitcoin’i takip eden Ether, Binance Coin, Polkadot, Tether ve Cardano ise toplamda 422 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Bİtcoin'e olan kurumsal ilgi de arttı

Kurumsal yatırımcıların sıfıra yakın faizlerin hakim olduğu bir dünyada kripto paralara ilgi göstermesi Bitcoin’i yeni rekorlara taşıdı.

Rezervlerinin 1 milyar dolarlık kısmını Bitcoin olarak tutma kararı alan Tesla, ayrıca ürettiği otomobiller için Bitcoin ödemesi kabul edeceğini duyurmuştu.

Morgan Stanley ise en zengin müşterilerine portföylerine kripto para birimi eklemelerine izin verirken, Mastercard, PayPal gibi ödeme şirketleri de Bitcoin’e yönelik adımlar atmıştı.

Grayscale Bitcoin fonunu ETF’e çevirmek istiyor

Dünyanın en büyük kurumsal kripto yatırımcısı Grayscale Bitcoin fonunun, fonu ETF’e uyarlamayı planladığını açıklaması sonrası Bitcoin yükseliş kaydetti.

ABD merkezli en büyük kripto Borsası Coinbase Global ise bu ay Nasdaq’ta işlem görmek üzere halka arz hazırlığı yaptığını açıklamıştı.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Restoran sahibi mekanına giren hırsızı arıyor: İşe almak için05 Nisan 2021 Pazartesi 22:01
  • The Weekend, Tigray krizinden etkilenenler için 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu05 Nisan 2021 Pazartesi 21:02
  • Yer çekimi dalgalarının sebep olduğu tsunamiler keşfedildi04 Nisan 2021 Pazar 17:30
  • Covid: İngiltere’de kitlesel etkinliklere dönüş için pilot uygulamalar planlanıyor04 Nisan 2021 Pazar 17:25
  • Aynı suda hem bitki yetişiyor hem balık besleniyor04 Nisan 2021 Pazar 17:16
  • Milyarderlerin serveti pandemi yılında 4 trilyon dolar arttı04 Nisan 2021 Pazar 17:11
  • Pandemi sürecinin gözde Facebook grubu “Amatör Şefler”04 Nisan 2021 Pazar 12:12
  • Masa tenisiyle yaşama tutunan otizmli gencin hedefi dünya şampiyonluğu03 Nisan 2021 Cumartesi 22:45
  • Kitapsever bakkal müşterileri için dükkanında 'mini kütüphane' oluşturdu03 Nisan 2021 Cumartesi 21:45
  • İnsanlar da bir gün yılanlar gibi zehirli olabilir | Araştırma02 Nisan 2021 Cuma 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti