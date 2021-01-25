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Kumar baskınında polisten kaçmaya çalışan kişi derin dondurucuda saklanırken bulundu

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Kumar baskınında polisten kaçmaya çalışan kişi derin dondurucuda saklanırken bulundu
Kumar baskınında polisten kaçmaya çalışan kişi derin dondurucuda saklanırken bulundu

Şırnak'ta, dün sokak kısıtlaması sürerken oyun salonunda kumar oynandığı ihbarını alan polisler, kapıyı açan olmayınca iş makinesiyle pencereden içeri girdi. Baskında 1'i dondurucuda saklanan 27 kişiye 85 bin 80 TL ceza yazıldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 27 kişiye toplam 85 bin 50 lira ceza kesildi. Kumar oynayan zanlılardan bazıları, polise yakalanmamak için derin dondurucuya saklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Şırnak’ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi, Bedirhan Caddesi’nde bulunan oyun salonunda kumar oynandığının ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi. İçerdeki şahıslar, güvenlik güçlerine kapıyı açmayınca polislerde olay yerine iş makinesi istedi. Polisler, oyun salonun önüne gelen iş makinesinin kepçesinde üst kattan iş yerine girdiler. Polislerden saklanan şahısların bazıları derin dondurucuda kendini gizlemeye çalıştı. Yapılan operasyonda oyun malzemeleri ile oynarken suçüstü yakalanan 27 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden her birine 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Şahıslara toplamda 85 bin 50 lira para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynatmak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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