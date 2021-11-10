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'Küresel Covid-19 Merkezi' kuruluyor!

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Covid-19 aşılarının daha adil şekilde dağıtımı için “Küresel Covid-19 Merkezi” kurulacağını açıkladı.
'Küresel Covid-19 Merkezi' kuruluyor!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı aşı dağıtımında rol oynayacak “Küresel Covid-19 Merkezi” kurulacağını duyurdu.

Blinken, ilk kez düzenlenen ve sanal ortamda yapılan “Covid-19 Salgını Dışişleri Bakanları Toplantısı”nda konuştu.

 

'BU AYNI ZAMANDA BİR GÜVENLİK KRİZİ'

Salgının sadece bir sağlık krizi olmadığını belirten Blinken, “Bu, aynı zamanda bir güvenlik krizi ve ekonomik ve insani krizdir. İşte bu yüzden, bu krize karşı adım atmak için sadece sağlık bakanları değil dışişleri bakanlarına ihtiyacımız var” dedi.

Antony Blinken, toplantı ajandasındaki acil konulardan birinin, aşıların dünya çapında adil dağılımını hızlandırma olduğunu dile getirerek, Kuzey Amerika ve Avrupa'da nüfusun yarısından fazlası aşı olmuşken, Afrika'da nüfusun yüzde 10'dan azının aşıya eriştiğini dile getirdi.

Covid-19'a benzer salgınlara karşı gelecekte daha güçlü bir sağlık güvenliğinin temellerini şimdiden atmak gerektiğini ifade eden Blinken, bunlara hazırlık ve müdahale etme anlamında küresel bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi örgütlerin modernize edilerek güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

 

'DÜNYA ÇAPINDA İLK KEZ COVİD-19 HAKKINDA EN SON BİLGİLER TEK BİR YERDE TOPLANACAK'

Uluslararası Para Fonu (IMF), DSÖ, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Dünya Bankası'nın, Covid-19 Veri İzleme Sistemi kurduğunu ve sistemin bugün devreye sokulduğunu söyleyen Blinken, “Dünya çapında ilk kez Covid-19 hakkında en son bilgiler tek bir yerde toplanacak. Aşı oranlarından yoğun bakım ünitesine kabullere, taahhüt edilen dozlara ve verilen dozlara kadar her şey bugün başlatılan izleme sisteminde yer alacak” diye konuştu.

Blinken, üretilen aşıların dünya çapında adil dağılımını sağlamak üzere Küresel Covid-19 Merkezi adı verilen kamu ve özel sektör ortaklığında yeni bir birim kuracaklarını açıkladı.

Antony Blinlen, bu birimin tedarik zincirini yönetmenin yanı sıra, aşı alanlarını güvenli bir şekilde kurmak ve aşı uygulamalarını desteklemek gibi birçok konuda küresel bir koordinasyon ağı sağlayacağını belirtti. 

 

Duvar/AA

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