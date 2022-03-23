Kuzey güney arasındaki "Dikenli tel uygulaması" 3 köyü izole etti

Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in emri ile ara bölgenin güney sınırına döşetmeye başlanan dikenli teller nedeniyle Peristerona, Akça ve Astromerit köylerinin ara bölge ile güney sınırı arasında mahsur kaldığı vurgulandı

Denya ve Mammari köyleri, Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in emri ile ara bölgenin güney sınırına döşetmeye başlanan dikenli teller nedeniyle Peristerona, Akça ve Astromerit köylerinin ara bölge ile güney sınırı arasında mahsur kaldığını vurgulayarak dikenli tellerin kendi köylerine kadar yayılmasına karşı çıkıyor.

Haravgi’nin “Türkün Başaramadığını Dışişleri Bakanlığı Dayatıyor” başlıklı haberine göre Denya muhtarı Hristakis Panayotu ve Mammari muhtarı Nikos Kocapasis, Nuris’in planının, dikenli tel uygulamasının kendi köylerine de yayılmasını öngördüğünü hatırlattı.

Dikenli tel çekilen Peristerona, Akça ve Astromerit’te sakin 3 bin kişinin Kıbrıs’ın güneyi ile bağlantısının kesildiğine, bu kişilerin kuzey ile güneyin dikenli telleri arasında hapsolduğuna dikkat çeken muhtarlar dikenli tel uygulamasının yasadışı mülteci sorununu da çözmediğine işaret etti.

Muhtarlar hoşnutsuzluklarını “Köylerimizin tamamen ayrılmasının ve ailelerin ülkenin geriye kalan bölgelerine serbest ve doğrudan erişimden mahrum bırakılmasını kabul etmeyeceğiz. Yarım asırdan beridir Türkün yapamadığını İçişleri Bakanlığı bir gecede dayatmaya çalışıyor” sözleriyle dile getirdi.