  • BIST 5.114,97
  • Altın 1312.477
  • Dolar 20.9351
  • Euro 22.3169
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Estonya’da KKTC’yi temsil etti

» »
Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) 151 ülkenin katılımıyla Estonya’da gerçekleştirilen IFMSA toplantısında KKTC’yi temsil etti
Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Estonya’da KKTC’yi temsil etti

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC–Medical Students’ Associations of Northern Cyprus) Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysu Özbek ve Araştırma Değişimi Sorumlusu Kağan Demirbaş, 151 ülkenin katılımıyla Estonya’da gerçekleştirilen IFMSA toplantısında KKTC’yi temsil etti

Estonya’da düzenlenen ve birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşen uluslararası toplantısında öğrenciler; eğitimlere katılarak dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok tıp fakültesi öğrencileriyle bilgi alışverişinde bulundu. Öğrenciler bu süre içerisinde yaptıkları aktiviteleri, projeleri birbirleriyle paylaşarak staj değişimi fuarına da katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tanıtan sunumlar da gerçekleştiren öğrenciler, aynı zamanda kendi çalışmalarını tüm dünyaya duyurma fırsatını yakaladılar.

Aysu Özbek: “Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği olarak üç senedir tam üyesi olduğumuz IFMSA’da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.’’

72’incisi düzenlenen IFMSA toplasında KKTC’yi temsil etmekten mutluluk duyduklarını belirten MSANC Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysu Özbek, “Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği olarak üç senedir tam üyesi olduğumuz IFMSA’da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

ifmsa-estonya-(1).jpg

151 ülkenin katıldığı IFMSA toplantısı ile dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok tıp öğrencisine ulaşabildiklerini söyleyen Aysu Özbek, “KKTC’de yaptığımız etkinlik ve projeleri anlatıp dünyanın her yerindeki tıp öğrencilerine çalışmalarımızdan bahsetme fırsatı bulduk. Staj Değişim Fuarında, diğer birliklerle iyi ilişkiler ve güzel bağlar kurduk. Eminiz ki, gün geçtikçe KKTC daha çok değişim öğrencisine ev sahipliği yapacak” dedi.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) Başkanı Sara Darweesh ise Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu’nun toplantılarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi alan öğrencileri temsil etmekten duydukları mutluluğu dile getirerek “Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dudu Özkum Yavuz ve hocalarımıza bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Öğrencilerimizin Bosna Hersek'in ardından Estonya’da katıldığı IFMSA toplantısında ülkemizi temsil etmesinden mutluluk duyduk.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıp eğitiminin Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile başladığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Nitelikli eğitimi ve sağladığı uygulama olanakları ile tıp eğitiminde bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline gelen Yakın Doğu Üniversitesi olarak, adada eğitim alan tıp öğrencilerinin uluslararası organizasyonlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmelerini çok önemsiyoruz” ifadesini kullandı.

ifmsa-estonya-(2).jpeg

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi alan öğrencilerin dünya ile buluşmasına çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Öğrencilerimizin Bosna Hersek’in ardından Estonya’da katıldığı IFMSA toplantısında gerçekleştirdiği temsiliyetten mutluluk duyduk. Öğrencilerimizin, uluslararası organizasyonlara katılımının önünü açarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köprü (Kukla) Sulak Alanı’nda rehabilitasyon çalışması…04 Haziran 2023 Pazar 11:33
  • Özuslu, Çatalköy ve Cihangir’de festivallere katıldı04 Haziran 2023 Pazar 10:55
  • Doktor bir ailenin doktor çocuğu: Profesör Sıdıka Soydan Akdeniz…04 Haziran 2023 Pazar 10:42
  • Sami Özuslu: Bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları Meclis’e de taşıyacağım04 Haziran 2023 Pazar 10:23
  • Bakan Ertuğruloğlu, Fidan'a başarılar diledi04 Haziran 2023 Pazar 10:05
  • Gönyeli'de Trafik Kazası!04 Haziran 2023 Pazar 09:54
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık04 Haziran 2023 Pazar 09:50
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)04 Haziran 2023 Pazar 09:49
  • Haspolat’ta horoz güreşi yaptırdığı tespit edilen 48 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı04 Haziran 2023 Pazar 09:47
  • Özuslu: Bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları Meclis'e de taşıyacağım03 Haziran 2023 Cumartesi 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti