Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Estonya’da KKTC’yi temsil etti

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC–Medical Students’ Associations of Northern Cyprus) Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysu Özbek ve Araştırma Değişimi Sorumlusu Kağan Demirbaş, 151 ülkenin katılımıyla Estonya’da gerçekleştirilen IFMSA toplantısında KKTC’yi temsil etti

Estonya’da düzenlenen ve birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşen uluslararası toplantısında öğrenciler; eğitimlere katılarak dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok tıp fakültesi öğrencileriyle bilgi alışverişinde bulundu. Öğrenciler bu süre içerisinde yaptıkları aktiviteleri, projeleri birbirleriyle paylaşarak staj değişimi fuarına da katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tanıtan sunumlar da gerçekleştiren öğrenciler, aynı zamanda kendi çalışmalarını tüm dünyaya duyurma fırsatını yakaladılar.

Aysu Özbek: “Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği olarak üç senedir tam üyesi olduğumuz IFMSA’da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.’’

72’incisi düzenlenen IFMSA toplasında KKTC’yi temsil etmekten mutluluk duyduklarını belirten MSANC Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysu Özbek, “Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği olarak üç senedir tam üyesi olduğumuz IFMSA’da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

151 ülkenin katıldığı IFMSA toplantısı ile dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok tıp öğrencisine ulaşabildiklerini söyleyen Aysu Özbek, “KKTC’de yaptığımız etkinlik ve projeleri anlatıp dünyanın her yerindeki tıp öğrencilerine çalışmalarımızdan bahsetme fırsatı bulduk. Staj Değişim Fuarında, diğer birliklerle iyi ilişkiler ve güzel bağlar kurduk. Eminiz ki, gün geçtikçe KKTC daha çok değişim öğrencisine ev sahipliği yapacak” dedi.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) Başkanı Sara Darweesh ise Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu’nun toplantılarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi alan öğrencileri temsil etmekten duydukları mutluluğu dile getirerek “Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dudu Özkum Yavuz ve hocalarımıza bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Öğrencilerimizin Bosna Hersek'in ardından Estonya’da katıldığı IFMSA toplantısında ülkemizi temsil etmesinden mutluluk duyduk.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıp eğitiminin Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile başladığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Nitelikli eğitimi ve sağladığı uygulama olanakları ile tıp eğitiminde bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline gelen Yakın Doğu Üniversitesi olarak, adada eğitim alan tıp öğrencilerinin uluslararası organizasyonlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmelerini çok önemsiyoruz” ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi alan öğrencilerin dünya ile buluşmasına çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Öğrencilerimizin Bosna Hersek’in ardından Estonya’da katıldığı IFMSA toplantısında gerçekleştirdiği temsiliyetten mutluluk duyduk. Öğrencilerimizin, uluslararası organizasyonlara katılımının önünü açarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.