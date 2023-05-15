Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, IFMSA Avrupa Bölgesel Toplantısı’nda KKTC’yi temsil etti

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC), dünyanın 37 ülkesinden tıp öğrencilerini Bosna Hersek’te bir araya getiren, Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu’nun düzenlediği Avrupa Bölgesel Toplantısı’nda KKTC’yi temsil etti.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’ni temsilen Bosna Hersek’te düzenlenen toplantıya katılan MSANC Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysu Özbek ve Genel Sekreter Ataberk Erginol, SCORE (Araştırma Değişimi), SCOPH (Halk Sağlığı), SCOPE (Staj Değişimi) ve başkanlık oturumlarının eğitimlerine katıldı. Genel oturumlarda da söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Aysu Özbek ve Ataberk Erginol, dünyadaki tıp fakültesi öğrencileri ile Kuzey Kıbrıs’ta yaptıkları aktiviteleri ve projeleri paylaştılar. Ayrıca, staj değişim fuarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni de tanıtma fırsatı buldular.

Avrupa’da ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadık!

Bosna Hersek’te katıldıkları eğitimler, ikili görüşmeler ve staj değişim fuarında kurdukları bağlantılarla önemli adımlar attıklarını söyleyen MSANC Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysu Özbek, 37 ülkeden tıp öğrencilerini bir araya getiren etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmekten büyük bir gurur duyduklarını söyledi. Özbek, edindikleri tecrübeler doğrultusunda, adadaki tıp öğrencileri için yeni çalışmalar planlamaya ve dünya ile kurdukları bağı güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

MSANC Genel Sekreteri Ataberk Erginol ise IFMSA Avrupa Bölgesel Toplantısı’nın, MSANC ve KKTC’yi Avrupa ülkelerine tanıtabilmek için çok iyi bir fırsat olduğunu dile getirerek “Euregme’de öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda MSANC’ı daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Erginol, “Etkinlikte tanıştığımız farklı ülkelerin tıp öğrenci birliklerinden delegeleri MSANC değişim programları dahilinde ülkemize davet ettik” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) Başkanı Sara Darweesh ise Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu’nun toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi alan öğrencileri temsil ederek karar süreçlerine katılmanın önemini vurguladı. Birlik üyelerinin aynı zamanda uluslararası toplantılarda önemli bir tecrübe edindiğini de ifade eden Darweesh, “Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dekanı Prof. Dudu Özkum Yavuz ve danışman hocamız Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’e bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Pek çok uluslararası organizasyonda üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi alan öğrencilerin dünya ile buluşmasına çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olan MSANC Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysu Özbek ve Genel Sekreter Ataberk Erginol’un 37 ülkenin katılımı ile Bosna Hersek’te düzenlenen toplantıda ülkemizi başarıyla temsil etmesinden büyük bir mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin nitelikli tıp eğitimi ile geleceğin doktorlarını yetiştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Öğreni Dekanlığı olarak, uluslararası pek çok organizasyonda üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.