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Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, III. Altın Caretta Ödülleri’nde 2 farklı dalda ödül…

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, III. Altın Caretta Ödülleri’nde “Yılın İletişim Markası” ve “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödüllerinin sahibi oldu.
Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, III. Altın Caretta Ödülleri’nde 2 farklı dalda ödül…

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) ile Saygın Medya iş birliğinde, Acapulco Resort Hotel ana sponsorluğunda düzenlenen “Altın Caretta Ödülleri” sahipleriyle buluştu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell III. Altın Caretta Ödül Töreni’nde “Yılın İletişim Markası” ve “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödüllerinin sahibi oldu.

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell, İŞAD ile Saygın Medya iş birliği ve Acapulco Resort Hotel ana sponsorluğunda düzenlenen III. Altın Caretta Ödül Töreni’nde “Yılın İletişim Markası” ve “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülleri ile iki farklı dalda ödülün sahibi oldu. Yılın İletişim Markası Kuzey Kıbrıs Turkcell olurken, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi dalındaki ödüle dijital sosyal sorumluluk projesi olan https://gonuldenbagliyiz.biz/ platformu layık görüldü.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü gecedeki konuşmasında, Saygın Medya ve İŞAD yöneticilerinin belirlediği bağımsız bir seçici kurul tarafından yapılan aşamalı oylama sonucunda ödüllerin sahiplerini bulduğunu söyledi. Mamülcü, bu ödülün başarılara imza atmış çok değerli iş insanlarını bir araya getiren, ortaya konulan emeklerin takdir edildiği bir ödül olduğunu söyledi.

KKTC ve Türkiye’den birçok iş insanı ve sanatçının katıldığı, 55 farklı kategoride ödülün verildiği gecede Kuzey Kıbrıs Turkcell adına ödülleri Genel Müdür Murat Küçüközdemir ekibiyle birlikte aldı. Küçüközdemir’e ödüller Şebnem Schaefer ve Çetin Altay tarafından takdim edildi. Ödül töreninin sunuculuğunu ise Merve Akıncı ve Vahe Kılıçarslan üstlendi.

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Küçüközdemir gecede yaptığı konuşmasında, hayata geçirdikleri Kuzey Kıbrıs’ın kapsamındaki tek dijital sosyal sorumluluk platformu gönüldenbağlıyız.biz platformu ile bu ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Küçüközdemir konuşmasına şöyle devam etti: “gönüldenbağlıyız.biz platfomu ülkemizde bağış toplayabilme yetkisine sahip sivil toplum örgütlerinin, hedefi olan projeler açarak bu hedeflere ulaşmalarını sağlayan, bu amaca hizme eden ve Turkcell olarak gerek iletişim gerekse büyüyüp gelişmesi için destek sunduğumuz bir platform. Sosyal sorumluluk olarak hayata geçirdiğimiz gönüldenbağlıyız.biz platformunda ne mutlu ki bugüne kadar birçok farklı proje hayat bulmuştur. Bu platform ülkemizin platformu sahip çıkan destekleyen büyüten herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adanın lider operatörü olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Yılın İletişim Markası ödülüne layık görülmesi de ayrıca bizleri mutlu etmiştir. Yıllardan sonra 4.5G’yi adaya getiriyoruz. Çok kısa bir süre sonra 4.5G’nin hayata geçecek olmasından da ayrıca mutluyuz. Bu iki özel ödülü projemizi destekleyenler ve müşterilerimiz adına alıyorum.”

Ödül töreninde ayrıca Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kurumsal İletişim Uzmanları Gülten Karanfiloğlu ile Selin Cansunar Üresin ile Dijital Medya Sorumlusu Batu Azizoğlu yer aldı.   

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