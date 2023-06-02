  • BIST 5.114,97
  • Altın 1318.614
  • Dolar 20.8958
  • Euro 22.462
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Kuzey Kıbrıs’ın Şampiyon Melekleri, Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşayacak!

» »
Kuzey Kıbrıs’ın Şampiyon Melekleri, Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşayacak!
Kuzey Kıbrıs’ın Şampiyon Melekleri, Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşayacak!

Sanatçı Mehmet Narin’in, İsias Hotel’de hayatını kaybeden 5 veli, 4 öğretmen ve 26 öğrencinin hatırasını yaşatacak, 2.10’a 3 metre ebattaki yağlı boya tablosu, Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Türk toplumunda derin izler bırakan olayları geleceğe taşımaya devam ediyor. 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ni temsil edecekleri voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman’da yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin hayatını kaybetmesi ülkeyi büyük bir yasa boğmuştu.

İsias Hotel’de hayatını kaybeden 5 veli, 4 öğretmen ve 26 öğrencinin hatıraları, sanatçı Mehmet Narin’in 2.10’a 3 metre ebattaki yağlı boya tablosu ile Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşamaya devam edecek.

İlk kez, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Şampiyon Melekler’e adadığı “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”nde gün yüzüne çıkan Şampiyon Melekler Tablosu, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve meleklerin ailelerinin katılımı ile ziyaret açılmıştı.

sampiyon-melekler-surlarici-sehir-muzesinde!-(4).jpg

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Şampiyon Meleklerimizin anısını Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşatacağız!”

Surlariçi Şehir Müzesi’nin Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türk toplumunun kültür, sanat ve tarihini tek çatı altında buluşturduğunu hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Türkiye’de yaşanan depremde hayatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerimizin anısını Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşatacağız” dedi.

Şampiyon Melekleri yaşatacak en önemli eserlerden birinin de “Şampiyon Melekler Anıtı” olacağını söyleyen Prof. Dr. Özkul, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Heykel Atölyesi’nde son aşamasına gelinen 3 metrelik bronz Şampiyon Melekler Anıtını da yakın zamanda ziyarete açacağız” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başvurular 2 Haziran’a kadar kadar yapılabilecek30 Mayıs 2023 Salı 10:05
  • “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açıldı27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:39
  • Bu yıl altıncı kez düzenlenen Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu26 Mayıs 2023 Cuma 15:53
  • Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Küçük Hayvan İç Hastalıkları” kitabını Türkçeye kazandırdı25 Mayıs 2023 Perşembe 13:27
  • Gelenekselleşen Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, yarın düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:42
  • YDÜ Bilim Ödülleri, 25 Haziran’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:34
  • “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” 4 Haziran Pazar günü24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:56
  • “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Sergi Salonu’nda açılacak24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:48
  • “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, 2 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak23 Mayıs 2023 Salı 21:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin sahne aldığı bahar konserleri, kampüs hayatına renk katmaya devam ediyor!22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti