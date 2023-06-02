Kuzey Kıbrıs’ın Şampiyon Melekleri, Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşayacak!

Sanatçı Mehmet Narin’in, İsias Hotel’de hayatını kaybeden 5 veli, 4 öğretmen ve 26 öğrencinin hatırasını yaşatacak, 2.10’a 3 metre ebattaki yağlı boya tablosu, Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Türk toplumunda derin izler bırakan olayları geleceğe taşımaya devam ediyor. 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ni temsil edecekleri voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman’da yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin hayatını kaybetmesi ülkeyi büyük bir yasa boğmuştu.

İsias Hotel’de hayatını kaybeden 5 veli, 4 öğretmen ve 26 öğrencinin hatıraları, sanatçı Mehmet Narin’in 2.10’a 3 metre ebattaki yağlı boya tablosu ile Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşamaya devam edecek.

İlk kez, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Şampiyon Melekler’e adadığı “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”nde gün yüzüne çıkan Şampiyon Melekler Tablosu, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve meleklerin ailelerinin katılımı ile ziyaret açılmıştı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Şampiyon Meleklerimizin anısını Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşatacağız!”

Surlariçi Şehir Müzesi’nin Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türk toplumunun kültür, sanat ve tarihini tek çatı altında buluşturduğunu hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Türkiye’de yaşanan depremde hayatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerimizin anısını Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşatacağız” dedi.

Şampiyon Melekleri yaşatacak en önemli eserlerden birinin de “Şampiyon Melekler Anıtı” olacağını söyleyen Prof. Dr. Özkul, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Heykel Atölyesi’nde son aşamasına gelinen 3 metrelik bronz Şampiyon Melekler Anıtını da yakın zamanda ziyarete açacağız” ifadelerini kullandı.