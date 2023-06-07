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Lapta Turizm Festivali başlıyor

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Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin düzenlediği 11'inci Lapta Turizm Festivali Cuma günü 19.30'da yapılacak olan kortej yürüyüşü ile başlıyor.
Lapta Turizm Festivali başlıyor

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Cuma günü 19.30'da başlayacak olan 11'inci Lapta Turizm Festivali adına gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmasında program akışı ile ilgili bilgi aktararak tüm halkı festivale davet ettiğini duyurdu. Festival 3 gün sürecek.

FESTİVAL PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

-9 Haziran Cuma

19.30-Kortej yürüyüşü 

20.00-Festival alanı açılışı

20.30-7 Dağın Efesi Cemal Boransel 

21.00-Lapta Esintileri Korosu

21.30-Grup Gancelli Konseri

-10 Haziran Cumartesi

LAÇ Belediyesi orta grup halk dansları gösterisi 

Spiring Fairy Dance Acedemy ve Art Generation dans gösterisi

Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği Gösterisi

Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Küçükler Grubu Halk Dansları Gösterisi

Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu Danceabase Art Studio Dans Gösterisi 

LAÇ Belediyesi Tekin Adalı Spor Kompleksi Cimnastik Okulu

LAÇ Belediyesi Büyük Grup Halk Dansları Gösterisi Grup Feslikan Konseri 

-11 Haziran Cumartesi

Pinhani konseri

Grup Frekans

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