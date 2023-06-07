Lapta Turizm Festivali başlıyor

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Cuma günü 19.30'da başlayacak olan 11'inci Lapta Turizm Festivali adına gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmasında program akışı ile ilgili bilgi aktararak tüm halkı festivale davet ettiğini duyurdu. Festival 3 gün sürecek.
FESTİVAL PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE
-9 Haziran Cuma
19.30-Kortej yürüyüşü
20.00-Festival alanı açılışı
20.30-7 Dağın Efesi Cemal Boransel
21.00-Lapta Esintileri Korosu
21.30-Grup Gancelli Konseri
-10 Haziran Cumartesi
LAÇ Belediyesi orta grup halk dansları gösterisi
Spiring Fairy Dance Acedemy ve Art Generation dans gösterisi
Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği Gösterisi
Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Küçükler Grubu Halk Dansları Gösterisi
Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu Danceabase Art Studio Dans Gösterisi
LAÇ Belediyesi Tekin Adalı Spor Kompleksi Cimnastik Okulu
LAÇ Belediyesi Büyük Grup Halk Dansları Gösterisi Grup Feslikan Konseri
-11 Haziran Cumartesi
Pinhani konseri
Grup Frekans
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