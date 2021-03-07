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Larnaka Gençler Birliği'nden tesis girişimi

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Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tesisleşmeye yönelik olarak ilk adımları attı. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, festival alanındaki alana,sportif faaliyetler için kullanılacak 12 daireden oluşan projesini Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e anlattı
Larnaka Gençler Birliği'nden tesis girişimi

Spor Dairesi’ne ait olan festival alanındaki yerin kullanımı 1984 yılında bakanlar kurulu kararı ile Larnaka Gençler Birliği’ne verilerek kullanmaya başlamıştı. Uzun yıllar İskele Belediyesi tarafından yapılan ve en köklü festivallerden bir olan İskelel Festivali’nde kulübe ait yerin işletmesi kulüp tarafından yapılarak maddi gelir elde ediliyordu. Mevcut yere yeni proje yapılması için Spor Dairesine bilgi verilmek zorunluluğundan dolayı yerin mimari çizimi yapıldıktan sonra projenin hayata geçirilmesi için Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yönetimi 4 ay önce Spor Dairesi eski Müdürü Mehmet Özbilgehan’a yazılı olarak müracaatda bulunuldu. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel ve yönetim kurulu Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

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Sosyal Tesis Projesi

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel, pandemi sürecinden dolayı futbolun oynanmadığı dönemde kulüp olarak tesisleşmeye yönelik yapmış oldukları girişimler sonucunda sportif faaliyetlerin kullanılacağı sosyal tesis yapımı için projelendirme çalışmaları tamamlandığını belirtti. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün kullanımında bulunan festival alanındaki yer mimari çizimi yapılarak projelendirildiğini, 4 ay önce eski Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’a yazılı olarak müracaat ettiklerini belirten başkan Rifat Berkel, projenin içeriği konusunda ise Spor Dairesi Müdürlüğüne yeni atanan Fuat Tek’e de poje hakkında bilgiler aktarmak ve yeni görevinde başarılar dilemek için ziyaretde bulunduklarını söyledi. Larnaka Gençler Birliği sosyal tesis projesi hakkında da bilgi veren başkan Rifat Berkel, 12 daireden oluşan projenin sportif faaliyetleri için kullanılacağını belirterek projenin ya Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü pımı ile ilgili detaylı bilgiler aktardı ve Fuat Tek’e yeni görevinde başarılar diledi.

Projeyi İnceleyeceğim

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ise yaptığı konuşmada ise amaçlarının ülke sporuna ve gençliğine hizmet etmek olduğun, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından sosyal tesisi olarak yapmış oldukları projeyi yakından takip edeceğin, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ise gerekenin yapılacağını söyleyerek başkan Rifat Berkel ve yönetimi kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek!e plaket takdim etti.

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