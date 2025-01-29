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Larnaka Havaalanı’nda önlemler artırıldı

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İsrail’in sivil uçakların Baf Havaalanı’na inişini yasaklaması ve uçuşları Larnaka Havaalanı’na yönlendirmesinin ardından Larnaka Havaalanı ve Güney Kıbrıs’taki İsrail ile bağlantılı unsurlarda güvenlik önlemleri artırıldı.
Larnaka Havaalanı’nda önlemler artırıldı

Alithia gazetesi, “Baf Onlara Güvenli Gelmedi – Larnaka Havaalanında Önlemler Arttırıldı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun İsrail’in Baf Havaalanı’na uçuşları yasaklamasına ve diğer güvenlik önlemlerine ilişkin dün bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre, Andoniu, İsrail’den uzmanların geldiği ve Baf Havaalanı’nda güvenlik ihlali tespit ettikleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, doğru bilginin, İsrail iç makamlarının aldıkları ve güvendikleri bir ihbar sebebiyle Baf Havaalanı’na yönelik uçuşları Larnaka’ya yönlendirmeleri şeklinde olduğunu ifade etti.

Baf Havaalanı’nın altyapısında, teçhizatlarında ve personelinde herhangi bir güvenlik zafiyeti olmadığını vurgulayan Andoniu, İsrail tarafından uygulamaya konulan önlemin kalıcı olmadığını, kaldırılacağını ve endişe edecek bir durum olmadığını öne sürdü.

Andoniu, “iki ülkenin güvenlik birimlerinin sürekli temas halinde olduklarını” vurguladığı açıklamasında, İsrail’in Güney Kıbrıs’ta bulunan ve İsrail çıkarlarıyla ilişkili şirket, ofis ve kişilere ilişkin güvenlik ve kontrol önlemlerini arttırdığını da belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise, terörizmle ilgili teorilerin Güney Kıbrıs’taki İsrail büyükelçiliğine de sıçradığını, Rusya’da yayın yapan bir haber sitesinin, İsrail Büyükelçiliği’nin Güney Kıbrıs’ta yaşayan vatandaşlarına kısa mesaj göndererek, kişisel önlemlerini artırmalarını istediği iddiasında bulunduğunu yazdı.

İsrail Büyükelçiliği’nden dün yapılan açıklamada ise bu iddianın yalanlandığını belirten gazete, Baf Havaalanı’nın neden İsrail uçaklarına yasaklandığına dair net bir bilginin ise herhangi bir resmi makamdan açıklanmadığını vurguladı.

Larnaka’da çeşitli noktalara İsrail aleyhine sloganlar yazıldı

Gazete bir diğer haberinde ise, Larnaka’da mağazalar, evler ve şehrin çeşitli noktalarına İsrail karşıtı sloganlar yazıldığına işaret ederek, Rum polisinin incelemesini sürdürdüğünü yazdı.

Gazete, pazartesi gerçekleşen olayın dün kamuoyunun bilgisine geldiğini, İsrail karşıtı küfürlü sloganların yerel makamlar tarafından hemen silindiğini kaydetti. Polisin ise slogan yazılan bölgelerdeki kapalı sistem kamera kayıtlarını incelemeye aldığı aktarıldı.

AKEL izahat istedi

Öte yandan Haravgi gazetesi, “İsrailliler Neden Havaalanlarımızı Kontrol Ediyor?” başlığı altında verdiği haberinde, AKEL’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi. Açıklamada, İsrail yetkililerinin neden Güney Kıbrıs’taki havaalanlarında kontroller gerçekleştirdiklerine dair izahat istendi. Gazete, AKEL’in açıklamasının akabinde Rum Sözcü Vekili Andoniu’nun yanıtına da yer verdi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberi “İsrail’den Uçuşlar Konusunda Güncelleme Bekliyorlar – Önlemlerin Hafta Sonu Kalkacağına Yönelik Hiçbir Resmi Bilgilendirme Yok” başlığıyla okuyucuya yansıttı.

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