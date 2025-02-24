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Larnaka havalimanında alarm verildi

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Moldova’dan gelen ve içerisinde şüpheli bir yolcu bulunduğu bilgisi bulunan bir uçak yüzünden Larnaka Havalimanı’nda alarm verildiği haber verildi.
Larnaka havalimanında alarm verildi

Güney Kıbrıs’taki Larnaka Uluslararası Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde şüpheli bir yolcu nedeniyle alarm verildi. Rum yetkililer, olayla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Olayın ardından havalimanı yetkilileri güvenlik prosedürlerini devreye sokarak ilgili bölgede inceleme başlattı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, adı açıklanmayan bir yolcunun davranışlarının güvenlik görevlilerinin dikkatini çekmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Yolcunun, havalimanı içinde belirli alanlarda olağandışı hareketler sergilediği ve güvenlik kameraları tarafından izlendiği belirtildi.

HAVALİMANINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından havalimanı güvenlik birimleri hızla harekete geçerek şüpheli yolcuyu durdurdu. Bu süreçte bazı yolcuların bir süre bekletildiği ve belirli bölgelere girişlerin sınırlandırıldığı aktarıldı. Havalimanı yetkilileri, prosedürler gereği gerekli taramaların yapıldığını ve herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis yetkilileri, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve şüpheli şahsın ifadesinin alındığını duyurdu. Yolcunun kimliği ve taşıdığı eşyalar detaylı bir incelemeye tabi tutulurken, güvenlik birimleri herhangi bir tehdit unsuru olup olmadığını değerlendirmek için soruşturmayı sürdürüyor.

Yetkililer, şu aşamada kamu güvenliğini tehdit eden bir duruma rastlanmadığını belirterek, havalimanındaki operasyonların normale döndüğünü açıkladı. Ancak olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Havalimanı yönetimi, yolcuların herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmaları halinde yetkililere bilgi vermeleri gerektiğini hatırlatarak, güvenlik konusundaki hassasiyetin sürdüğünü vurguladı.

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