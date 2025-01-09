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Larnaka’da görev başındaki polis, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

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Larnaka'da bir polis memuru, görev başında araç kullanırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Larnaka’da görev başındaki polis, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Larnaka'da dün gece görev başındaki bir polis, aracını kullanırken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Rum polisinin olayla ilgili verdiği bilgide, Larnaka Mobil Acil Müdahale Birimi'nde görevli 48 yaşındaki Sotiris Konstantinou'nun Çarşamba günü saat 20.50 sıralarında Makarios Caddesi'nde şehir merkezine doğru giderken göğüs ağrısı yaşadığını aktardı.

Yetkililere göre, Konstantinou ilk başta aracı sol şeritte durdurmayı başardı, meslektaşı ona yardım etmek için araçtan inerken, polis arabası aniden ileri doğru hareket etti ve park halindeki bir arabaya, daha sonra ise bir sokak lambasının direğine çarpıp durdu.

Rum sağlık görevlileri, kalp krizi geçiren Konstantinou'ya olay yerinde müdahale etti, ardından ambulansla Larnaka Genel Hastanesi'ne kaldırdı.

Konstantinou, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün saat 21.50 sıralarında hayatını kaybetti.

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