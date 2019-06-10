Larnaka'da yanmış erkek cesedi bulundu

Rum basınında yer alan bir haberde Larnaka bölgesindeki Kivisili köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde bir saman balyası içerisinde yanmış bir erkek bedeni bulunduğu belirtildi. Söz konusu cesedin bağlı bir halde bulunduğu belirtildi.
Rum polisi, Kivisili köyü yakınlarında, denizden 200 metre uzaklıktaki dağılmış çiftliklerin bulunduğu ıssız bir alanda bulunan cesetin kimliğini belirleme çalışmalarını sürdürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.