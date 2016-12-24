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LBO Çocuk Korosu’ndan sevgi ve barış şarkıları

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LBO Çocuk Korosu’ndan sevgi ve barış şarkıları
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk Korusu dün akşam Şef Hare Yakula yönetiminde yeni yıl konseri verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kütüphane salonunda gerçekleştirilen konseri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, koroda görev alan çocukların aileleri ile  çok sayıda müziksever izledi. 
Halka açık ve ücretsiz olarak geçekleştirilen konserde yeni yıl şarkılarının yanı sıra dostluk ve barış şarkıları söyleyen koroya piyanoda Ercüment Şeker eşlik etti.
LBO Çocuk Korosu üyeleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda söyledikleri şarkılarla konukların büyük beğenisini topladı.
 

Geçitkale ve Meserya Korosu da gecede sahne aldı
LTB Çocuk Korusu’nun ardından konuk koro olarak sahne alan Geçitkale Belediye Korosu ile Mesarya Bölge Korosu’da gecede seslendikleri sevilen şarkılarla konuklara keyifli anlar yaşattı.

LTB Başkanı Harmancı
LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonunda yaptığı konuşmada, gecenin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.2016 yılının çok kötü geçtiğini, dünya genelinde büyük acılar yaşandığını belirten Harmancı,  2017 yılının  savaşsız, sömürüsüz, hakça ve adeletin hakim olduğu bir düzen  içerisinde geçmesi temenlisinde bulundu.  

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