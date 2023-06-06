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Lefke ve Dikmen’de bugün elektrik kesintisi olacak

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalar dolayısıyla Gemikonağı Sanayi bölgesinde ve Dikmen’de bugün elektrik kesintisi yapılacak.
Lefke ve Dikmen’de bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Dikmen ve Gemikonağı Sanayi bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

GEMİKONAĞI SANAYİ BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıb-Tek Lefke Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

DİKMEN 'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Dikmen'de bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi,  Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi, Köroğlu Taşocağı ve Dikmen Kırıkkale Asker bölgeleri kesintiden etkilenecek.

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