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Lefke ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi!

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Lefke ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi!
Lefke ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi!

Lefke ve Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yarın sabah yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.

Lefke’de de aynı saatler arasında Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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