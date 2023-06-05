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Lefkoşa - Güzelyurt yolunda feci kaza!

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Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında yaralananlar oldu...
Lefkoşa - Güzelyurt yolunda feci kaza!

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.06.2023 tarihinde, saat 01.00 raddelerinde, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu 3-4 km’leri  arasında çift şeridi yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki UN 212 plakalı salon araç ile 186 mlg alkollü içki tesiri altında doğu istikametine dikkatsizce seyreden Lefkoşa'da sakin Berk SİCİMOĞLU (E-22, KKTC-öğrenci) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Ağıllar Çemberine süratli gitmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çemberi oluşturan bordür taşlama aracın ön konu ile çarpıp çember içerisinde doğu istikametine doğru kontrolsüzce savrularak tekrar yola giriş yapıp yolun sol kısmında bulunan yine bordür taşlarına aracının sol arka tekerlek kısmı ile çarpıp bir takla attıktan sonra yol dışında tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kazada hafif yaralanan UN 212 plakalı Maç sürücüsü Berk Sicimoğlu ve yanında  yolcu olarak bulunan Berk Muzaffer ÇOMUNOĞLU (E-26. KKTC-Banka Memuru) kaldırıldığı LDH Acil serviste, ayni araçta yolcu olarak bulunan Batuhan AKTAŞ (E-26. KKTC-işsiz) Boyun kırığı  teşhisi ile Beyin Cerrahi Servisinde yine ayni araçta yolcu Olarak bulunan Mustafa ÖZDOĞAN (E-26, KKTC-Satış Temsilcisi) ise beyin kanaması ve iç kanama şüphesi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Kaza sonucu UN UN 212 plakalı araç sürücüsü Berk SİCIMOĞLU suçüstü hali gereği tutuklanmıştır. Tahkikat devam etmektedir.

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