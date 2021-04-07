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Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostların aşıları yapıldı

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286 sevimli dost uzman veterinerler tarafından aşılandı, iç-dış parazitleri de tamamlandı
Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostların aşıları yapıldı

Uzman veterinerler tarafından Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda bulunan 286 sevimli dosta hem yıllık aşıları yapıldı hem de iç-dış parazitleri tamamlandı. Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) yönetimindeki barınakta Propharma Trading Ltd. tarafından gerçekleştirilen aşılama işlemi ile sevimli dostlar olası hastalıklara karşı korunmuş oluyor. LTB’nin barınakta görevli personelinin de yardımıyla gerçekleştirilen aşılama sayesinde olası salgınların önlenirken barınaktaki sevimli dostlara sunulan sağlıklı ve güvenli ortamın devamı sağlanıyor.

LTB ve K.T. Veteriner Hekimler Birliği iş birliğinde 450 kısırlaştırma yapıldı

LTB’nin Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile iş birliği sayesinde bugüne kadar sokaktaki 450 sevimli dostun kısırlaştırması yapıldı. Kısırlaştırılan sevimli dostlar, operasyon sonrası bir haftalık dönemde bakımları yapılıp mikroçip takıldıktan sonra LTB adına Veteriner Dairesi’ne kayıtları yapılıyor. Uygulama ile kayıtları yapılan sevimli dostlar daha sonra hayvan ve çevre sağlığına zarar veremeyecek şekilde uygun koşullara haiz bir yerde barındırılıp, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor.

Her Ay 10 Sevimli Dost Sahipleniliyor
LTB Sevimli Dostlar Ekibi, barınaktaki canların bakımı ve korunmasının yanı sıra, sahiplendirilmesi için de sorumluluk ve özveri ile çalışıyor.Lefkoşa Hayvan Barınağı kapasitesi kapsamında dostlarımıza yuva bulana kadar hizmet veriyorlar. Barınaktan sahiplenilen her sevimli dost, sokaktaki başka bir sevimli dostumuzun yuva bulana kadar barınakta kalabilmesini sağlıyor.

“Satın alma Sahiplen” projesi ile ayda ortalama 10 yavruya yuva imkanı sağlayan LTB, barınaktaki sevimli dostlarla ilgili güncel bilgileri ve gelişmeleri “LTB Sevimli Dostlar” Facebook sayfasından paylaşıyor. Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde (LTB atölyeler yanı) bulunan Lefkoşa Hayvan Barınağı hafta içi her gün 12.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Ayrıca, sevimli dostları sahiplenmek isteyenler 0533 868 3377 numaralı telefondan Emre Batunlu’ya ulaşabilirler.

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