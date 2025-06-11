Lefkoşa Rum Belediye Başkanı’ndan Kıbrıslı Türk binalarının kamulaştırılması çağrısı

Lefkoşa’nın eski kesimini canlandırmak isteyen Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos, bakımsız ve risk altındaki Kıbrıslı Türk mülklerinin kamulaştırılarak restore edilmesini önerdi. Prountzos, bu adımın kamu yararı gözetilerek atılacağını belirtti.

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos, Salı günü yaptığı açıklamada, şehrin eski kesimini canlandırmak ve yapı stokunu artırmak amacıyla kötü durumdaki Kıbrıslı Türk binalarının kamulaştırılması çağrısında bulundu.

Bilim ve Teknik Odası Etek tarafından düzenlenen çalıştayda konuşan Prountzos, “Başka yol yok” dedi.

Başkentte yaklaşık 300 Kıbrıslı Türk binasının bulunduğunu ve bunların çoğunun eski şehirde yoğunlaştığını belirten Prountzos, amaçlarının bakımsız kalan ve bir kısmı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binaları yenilemek olduğunu söyledi.

Prountzos, “Şu anda güneyde bulunan Kıbrıslı Türklere ait mülkler, fiilen İçişleri Bakanlığı olan Kıbrıslı Türk Malları Koruyucusu'nun koruması altındadır. Adanın bölünmesi konusunda siyasi bir çözüme varılıncaya kadar hükümetin gözetimi altına alındılar” ifadelerini kullandı.

Teklifinin mülklerin yasal statüsünü etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya ise herhangi bir sorun öngörmediğini kaydetti.

Prountzos, “Cumhuriyetteki tüm mallar, ister Rum ister Türk malı olsun, kamu yararı söz konusuysa kamulaştırılabilir” dedi.

Kamulaştırılıp restore edilen binaların, yatırım maliyetinin yüksek olması ve maliyetin karşılanmasının zaman alması nedeniyle uzun vadeli kiralamalarla kişilere veya şirketlere verilebileceğini ifade etti.

Bir soru üzerine ise Lefkoşa’daki tüm Kıbrıslı Türk mallarına el konulmasının söz konusu olmadığını, her bir vakaya ayrı ayrı bakılacağını belirtti.

Belediye Başkanı açıklamalarında ayrıca atıl duran taşınmazlara vergi uygulanması çağrısında bulunarak, kent merkezinin giderek küçüldüğüne dikkat çekti ve büyük marketlerin kent merkezinde bulunmamasını buna örnek gösterdi.