Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı!

Bugün saat 12.40 sıralarında, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Alu Denizalp isimli iş yerinin depo olarak kullanılan bölümünde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Bugün saat 12.40 sıralarında, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Alu Denizalp isimli iş yerinin depo olarak kullanılan bölümünde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu depo alanı içerisinde muhtelif alüminyum profiller, slikonlar, köpük, lastik fitiller, elektrik tesisatı ile rolling shutter motorları yanarak, üretim alanının çatısı ve duvarları ise islenmek suretiyle zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.