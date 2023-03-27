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Lefkoşa Surlariçine (Rum kesimi) ikinci “Faneromeni” inşa edilecek

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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu, Lefkoşa Surlariçi’ndeki (Rum kesimi) “Faneromeni okulunu” inşaa edecek.
Lefkoşa Surlariçine (Rum kesimi) ikinci “Faneromeni” inşa edilecek

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu, Lefkoşa Surlariçi’ndeki (Rum kesimi) “Faneromeni okulunu” Lefkoşa Rum Belediyesi ve Rum Maliye Bakanlığı’yla yaptığı anlaşma ile “Kıbrıs Üniversitesi” Mimarlık Fakültesi’nin kullanımına verdi ancak mevcut okul binası fakülteye küçük geldiğinden, mevcudun yanına “ikinci bir Faneromeni” inşa etmeyi kararlaştırdı.

Fileleftheros’un haberine göre Başpiskoposluk tarafından inşa ettirilecek yeni bina, mevcut binanın arkasında bölümünde, basketbol sahasının olduğu yerde, Lefkoşa Rum Belediyesi’nin yeraltı otoparkının üzerine yapılacak.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu sözcüsü inşa edilecek yapının iki katlı ve belediyenin Surlariçi bölgesiyle ilgili politikasına uygun, Mimarlık Fakültesi’nin ihtiyaçlarına uygun laboratuvar, derslik, seminer odaları vb. içerecek şekilde inşa edileceğini, bir nizamiyesi olacağını ve bunun altında halkın kullanımına açık bir amfi tiyatro oluşturularak öğrencilerin halkla temasının sağlanacağını söyledi.

Anlaşma uyarınca Başpiskoposluğun bölgede öğrenci yurtları da yapacağını hatırlatan gazete halihazırda bu amaç için düzenlenecek üç bina tespit edildiğini kaydetti. Binalardan birinin “Onasagoru” sokakta daha önce dükkan ve Marks & Spencer kafeteryası olarak kullanılan apartman, ikincisinin “Lefkonos” sokaktaki bir bina ve üçüncüsünün de “Korai” sokaktaki özgürlük anıtı yanındaki bina olduğunu ekledi.

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