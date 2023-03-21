  • BIST 4.906,63
  • Altın 1188.39
  • Dolar 19.0236
  • Euro 20.4939
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Lefkoşa'da faturalardaki hizmet bedellerine yüzde 25 zam

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi faturalardaki hizmet bedellerine yüzde 25 zam kararı aldı.
Lefkoşa'da faturalardaki hizmet bedellerine yüzde 25 zam

Suyun tonuna da ciddi bir artış geliyor LTB’den okkalı zamlar Hizmet resmi için yıllık 3 bin 390 TL…

Başkent Lefkoşa’da belediye meclisi, ‘hizmet resmi’ adı altındaki harçlara yüzde 25 zam yaptı.

Önceki akşamki toplantıda CTP yüzde 20, TDP yüzde 32, UBP’li üyeler ise yüzde 25 zamdan yana bir tavır aldı.

Yapılan oylamada harçlara yüzde 25 zam kararı çıktı. Bu kararla birlikte başkentte her abone ‘hizmet resmine’ yılda toplam 3 bin 390 TL ödeyecek ve bu miktar asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret arttıkça artacak.

Bir ton su 18 TL’ye yükseliyor…

LTB Meclisi su fiyatına da okkalı bir zam kararı aldı.

Ancak zam Su İşleri Dairesi’nin su fiyatına zam yaptığı zaman devreye girecek.

Şu anda devletin belediyelere 2.3 TL’ye verdiği ton başına suyun fiyatını 7 TL’ye çekeceği konuşuluyor. LTB Meclisi de bu rakamı göz önüne alarak 1 ton suyun fiyatını 18 TL’ye çekme kararı aldı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da kaza: Yayaya çarptı!18 Mart 2023 Cumartesi 10:06
  • Çaldığı eşyaları satarken yakalandı17 Mart 2023 Cuma 16:45
  • Lefkoşa Fuar Alanında Feci Kaza17 Mart 2023 Cuma 16:11
  • LTB personeline ‘Sivrisinek Mücadelesinde Akıllı Yaklaşımlar’ eğitimi verildi17 Mart 2023 Cuma 15:27
  • Lefkoşa'da araç yangını17 Mart 2023 Cuma 11:46
  • Lefkoşa'da Delicius Cafe soyuldu17 Mart 2023 Cuma 11:23
  • Araç Dere Yatağına Düştü17 Mart 2023 Cuma 10:24
  • Lefkoşa’daki iki ayrı kazada 16 ve 23 yaşındaki iki yaya yaralandı16 Mart 2023 Perşembe 17:16
  • LTB Başkanı Mehmet Harmancı: “Talep üzerine 180 binada ön kontrol yaptık”16 Mart 2023 Perşembe 16:10
  • Lefkoşa'da Hırsızlık!16 Mart 2023 Perşembe 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti