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Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa replikası 2.4 milyon liraya satıldı

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Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü tablosu Mona Lisa’nın replikası, Paris’te yapılan açık artırmada 210 bin Euro’ya (yaklaşık 2,4 milyon TL) alıcı buldu.
Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa replikası 2.4 milyon liraya satıldı

Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü tablosu Mona Lisa’nın replikası, Paris’te yapılan açık artırmada 210 bin Euro’ya (yaklaşık 2,4 milyon TL) satıldı.

Artcurial Müzayede Evi, orijinaline birebir benzeyen tablo için 150 bin ila 200 bir Euro arasında fiyat biçmişti.

Leonardo da Vinci'nin tablosunun orijinalini, Fransa Kralı I. François 1518 yılında ressamdan satın almıştı. 

Orijinal tablo, halen Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergileniyor ve kalabalık bir ziyaretçi kitlesinin ilgisini çekiyor.

Haziran ayında bir Avrupalı koleksiyoncu, bir başka 17. yüzyıl Mona Lisa replikasını 2,9 milyon euro’ya satın almıştı. Paris’teki Christie Müzayede Evi’nde yapılan satış, bir reprodüksiyon çalışması rekoruydı.

2017’de de New York’taki Christie'de Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu 450 milyon dolara satılmıştı.

 

Duvar.

 

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