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Liderler ara bölgede sergiye katılacak

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in, iki toplum arasında değiş tokuş edilen sanat eserleri sergisine ve görsel-işitsel materyallerin sunumuna katılacağı belirtildi.
Liderler ara bölgede sergiye katılacak

Haravgi gazetesi, iki toplumlu Kültür Komitesi Eş Başkanı Andrulla Vasiliu’nun, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamaya dayanarak, Kıbrıs’taki iki liderin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da hazır bulunacağı , 31 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan sergi açılışına katılacaklarını yazdı. 


Sergi açılışının, 31 Ocak 2020’de Ledra Palace’ta saat 18:00’de gerçekleştirileceğini yazan gazete, sergi açılışında UNDP ve AB temsilcilerinin de hazır bulunacağını belirtti. 


Habere göre, Kültür Komitesi Eş Başkanı Andrulla Vasiliu yaptığı açıklamada, serginin 1 Şubat tarihine kadar açık kalacağını belirtirken Ledra Palace’taki sergide, Kıbrıs Rum tarafında Kıbrıs Türk toplumuna teslim edilen Kıbrıslı Türk sanatçıların görsel-işitsel materyallerin de gösterileceğini ifade etti. 


Haberde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in, sanat eserlerinin ve görsel-işitsel materyallerin değişimi konusunda 26 Şubat 2019’da vardıkları mutabakat da anımsatıldı.
Vasiliu, varılan mutabakat çerçevesinde Kıbrıs Rum tarafında toplam 219 sanat eserinin iade edildiğini, bunlardan bir çoğunun “Mağusa Belediyesi Galerisine” ait, çoğunun da sanatçı Pol Yeorgiu’nun eseri, bazılarının ise Stelyos Votsis’e ait olduğunu  belirtti. 


Vasiliu açıklamasında ayrıca eserlerin yüzde 10’nun ise kime ait olduklarının henüz bilinmediğini söyledi. 

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