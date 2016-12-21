Liderler yarın bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yarın yeniden bir araya gelecek.

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede yer alacak görüşme, saat 11.00’de başlayacak.

AKINCI-EIDE BUGÜN GÖRÜŞECEK

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, liderler görüşmesi öncesi iki liderle ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı Eide’yi bugün 17.00’de kabul edecek.

Müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis de müzakerelere bugün devam edecek.

Mont Pelerin sonrası haftada 3 defa buluşma kararı alan müzakereciler önceki günkü görüşmelerinde “çözümün uygulanmasına ilişkin esaslar” ile “AB” konularını ele almıştı.