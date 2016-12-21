 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.544
  • Altın 127,816
  • Dolar 3,5156
  • Euro 3,6734
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACan Dündar hakkında yakalama kararı!

Liderler yarın bir araya geliyor

»
Liderler yarın bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yarın yeniden bir araya gelecek.

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede yer alacak görüşme, saat 11.00’de başlayacak.

AKINCI-EIDE BUGÜN GÖRÜŞECEK

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, liderler görüşmesi öncesi iki liderle ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı Eide’yi bugün 17.00’de kabul edecek.

Müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis de müzakerelere bugün devam edecek.

Mont Pelerin sonrası haftada 3 defa buluşma kararı alan müzakereciler önceki günkü görüşmelerinde “çözümün uygulanmasına ilişkin esaslar” ile “AB” konularını ele almıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akıncı: Çözümün olumlu sonuçları, Kıbrıs’ın sınırlarını aşacak18 Aralık 2016 Pazar 11:04
  • Müzakereci Özdil Nami, barışın sinyalini verdi17 Aralık 2016 Cumartesi 14:11
  • ABD Başkan Yardımcısı Biden, Cumhurbaşkanı Akıncı ile telefonda görüştü17 Aralık 2016 Cumartesi 12:39
  • "Kıbrıs için en iyi garanti AB"16 Aralık 2016 Cuma 16:37
  • "Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek için son şans"16 Aralık 2016 Cuma 16:12
  • Akıncı, Rusya büyükelçisini kabul etti16 Aralık 2016 Cuma 11:44
  • “Kıbrıs görüşmeleri için hazırız”16 Aralık 2016 Cuma 10:42
  • Müzakereciler bugün yeniden bir araya geldi15 Aralık 2016 Perşembe 14:48
  • Liderler yeniden bir araya geliyor...13 Aralık 2016 Salı 07:40
  • Liderler yarın akşam bir araya geliyor12 Aralık 2016 Pazartesi 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti