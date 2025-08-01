Limasol yangını için ilk protesto yürüyüşü Limasol'da düzenlendi: Binler sokağa indi

Limasol’da binlerce kişi, iki can kaybına ve 100 kilometrekarelik alanın yok olmasına yol açan büyük yangına müdahaleyi protesto etti. “Önlem”, “adalet” ve “mağdurlara destek” sloganlarıyla düzenlenen yürüyüşe hayatını kaybeden çiftin yakınları da katıldi

Limasol'da her yaştan binlerce kişi dün akşamüzeri Limasol’da toplanarak, Rum yönetiminin, iki insanın hayatını kaybettiği, 100 kilometrekarelik alanın kül olduğu büyük Limasol yangınını yönetme şeklini protesto etti.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Limasol Moll ile eski Limasol Limanı arasında yürüyen protestocular "önlem", "adalet" ve "mağdurlara destek" talep etti.

Eylemde, yangında hayatını kaybeden Rum çiftin yakınları da katıldı. Eylemde, hayatını kaybeden çiftin fotoğraflarının yer aldığı “sorumluların sorumsuzluğunun kurbanları’” yazılı pankart taşındı.

Öte yandan Haravgi'ye göre, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Kiriakos Kakuris, Avrupa Yatırım Bankası’nın Limasol yangınından sonra Güney Kıbrıs’a teknik ve mali yardım sözü verdi.