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Limasol’da 200 kadar genç taşlı sopalı kavga etti: 13 tutuklu

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Limasol’da Cuma gecesi toplanan yaklaşık 200 kadar gencin taşlı sopalı kavga ettikleri, 13 gencin tutuklandığı bildirildi.
Limasol’da 200 kadar genç taşlı sopalı kavga etti: 13 tutuklu

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’un “Ayias Filas” semtinde 200 kadar gencin kavga ettiklerini, semtin merkezi konumundaki bir alanda ateş yaktıklarını ve bölge sakinlerine korkulu anlar yaşattıklarını yazdı.

Gazete, bölge polisinin müdahalesinin yetersiz kalmasının ardından olaya çevik kuvvet birimlerinin müdahale ettiğini ve yaşları 16 ila 19 olan 13 genci tutukladığını belirtirken, gençler hakkında çıkarıldıkları mahkeme tarafından 24 saatlik tutukluluk emri verildiğini aktardı.

Haberde, bölge sakinlerinin bu olayların sık sık yaşandığından ve polisin yetersizliğinden şikayet ettikleri de vurgulandı.

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