Limasol’da 3 Bin 800 Kilo Gülme Gazı Ele Geçirildi!

Limasol'da bir depoda Rum Polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 804 kilo ağırlığında 129 bin 600 ampul gülme gazı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rum Polisi, Limasol’da bir depoda yaptığı baskında, yaklaşık 3 bin 804 kilo azot protoksit (gülme gazı) ele geçirdi. Gülme gazı, genellikle eğlence amaçlı kötüye kullanıldığı gibi narkoz gazı olarak da biliniyor.

Alithia gazetesinin haberine göre, Narkotik Şube Polisleri ile Gümrük Dairesi yetkilileri tarafından ortak düzenlenen operasyonda, konteyner içerisine saklanmış toplam 129 bin 600 ampul bulundu. Ele geçirilen gazın bir şirkete ait olduğu belirtildi.

Yetkililer, bu denli büyük bir miktarın ele geçirilmesinin “ender görülen bir durum” olduğunu ifade ederken, soruşturma kapsamında şirketin ve ürünün geldiği yerin detaylı olarak incelendiği kaydedildi.