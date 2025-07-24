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Limasol’da alevlerle mücadele sürüyor: İki kişi hayatını kaybetti

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Güney Kıbrıs’taki büyük yangında iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Limasol’da alevlerle mücadele sürüyor: İki kişi hayatını kaybetti

Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RIK’in haberine göre Limasol’da dün öğlen saatlerinde çıkan ve halen söndürülemeyen büyük yangında dün akşam saatlerinde  Monagri-Alassa köyleri arasındaki yolda, tamamen yanmış aracın içinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, daha sonra araçta ikinci bir kişinin daha olduğunu tespit edildi.

Cesetlerin kimlik belirlemesi için çalışmaların başlatıldığı belirtti.

Limasol bölgesindeki büyük yangın nedeniyle “İkaros 2” planının devrede olduğu, günün ilk saatleri itibarıyla, havadan yangın söndürme çalışmalarının tekrar başladığı da ifade edildi.

Yangının sabaha yakın, evlerin yandığı  Suni ve Zanatcia köylerine girdiği de belirtildi.

Rum İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, yangının, büyük sanayi bölgesinin bulunduğu İpsonas bölgesinden uzak tutulması için büyük bir mücadelenin verildiğini de söyledi.

Sigmalive internet sitesine göre ise Kettin “X” platformundan yaptığı açıklamada, Baf bölgesinde de çıkan yangının dün akşam geç saatlerde sınırlandırıldığını ve kontrol altına alındığını belirtti.

“Sigmalive” bir başka haberinde ise, 16 köyün elektriksiz olduğunu ifade etti.

Limasol’a bağlı Suni köyü Muhtarı Nikos Vikis, RIK’e yaptığı açıklamada “yangının köyü tamamen yok ettiğini” söyledi.

 

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