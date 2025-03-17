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Limasol’da bir kişi sevgilisinin 17 yaşındaki çocuğunu bıçakladı!

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Limasol’da 45 yaşındaki bir kişi sevgilisinin 17 yaşındaki çocuğunu kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Limasol’da bir kişi sevgilisinin 17 yaşındaki çocuğunu bıçakladı!

Limasol’da dün 45 yaşındaki bir erkeğin birlikte yaşadığı partnerinin 17 yaşındaki oğlunu bıçakladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, bıçaklanan 17 yaşındaki çocuğun, Limasol’daki özel bir hastanenin yoğun bakın ünitesinde tedavi altına alındığını yazdı.

Olayın, 45 yaşındaki şahısla, 17 yaşındaki çocuk arasındaki tartışmanın ardından yaşandığını yazan gazete bahse konu şahsın, partnerini de yaraladığını belirtti.

Habere göre kadında bıçak sıyrıkları tespit edilirken tedavisinin ardından taburcu edildi. 17 yaşındaki genç ise kalbinden ve akciğerlerinden yaralandı.

Polis tarafından tutuklanan 45 yaşındaki şahıs, dün, hakkında 5 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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