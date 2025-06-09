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Limasol’da evde çıkan yangın can aldı

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Limasol’da cumartesi günü öğle saatlerinde bir evde çıkan yangında 27 yaşındaki Suriye uyruklu şahıs hayatını kaybetti.
Limasol’da evde çıkan yangın can aldı

Alithia ve diğer gazeteler, yangında hayatını kaybeden şahsın 27 yaşındaki Musab Alismail olduğunu yazdılar.

Gazete, ilk incelemelerin, yangının evin mutfağında başlayarak tahta tavan aracılığıyla eve yayıldığını gösterdiğini, Suriye uyruklu şahsın ise odasında tespit edilerek ambulansla hastaneye kaldırılmasına karşın kurtarılamadığını aktardı.

Habere göre, polisin yangının ve gencin ölümünün sebepleri konusundaki araştırması sürüyor.

 

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