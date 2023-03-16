Limasol’da kazılarda antik mezarlar bulundu

Haravgi ve diğer gazeteler, Limasol’da kanalizasyon çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen kazılarda, içerisinde insan iskeleti de bulunan antik mezarlar keşfedildiğini yazdılar.
Haberde, Geç Bronz Çağı (M.Ö 1600-1050) dönemine ait olduğu düşünülen mezarlardan şu ana kadar iki adet insan iskeleti ve çeşitli eşyalar çıkarıldığı belirtilirken, kanalizasyon çalışmalarına ise bulguların taşınmasından sonra devam edileceği vurgulandı.
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