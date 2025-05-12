Limasol’da Kıbrıslı Türk arazisi üzerinden vurgun iddiası! 469 bin Euro’ya alındı, 11 ayda 2.9 milyon Euro’ya satıldı!

Güney Kıbrıs'taki Kıbrıslı Türk mallarının kiralanmasında uzun süredir tartışma konusu olan adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla yeni bir sistem hayata geçiriliyor. Politis gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin önümüzdeki ay ilgili yönetmelikleri onaylamasıyla birlikte, bu tür mülklerin kiraya verilmesinde artık bir puanlama sistemi uygulanacak. Yeni sistem, şeffaflık ve hakkaniyet sağlamayı amaçlıyor.

Haberde, geçmişte Kıbrıslı Türk mülklerinin çok büyük kazançlarla el değiştirdiği, bu durumun bazı kişileri bir gecede milyoner yaptığı ifade ediliyor. Bu satışların çoğu, iyi niyet unsurunun bulunmadığı durumlarda iptal edilebilse de, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın yeterli denetim yapmadığı, yani bu mülklerin yasal koruyucusu olarak görevini yerine getirmediği vurgulanıyor.

Denetim Dairesi raporlarına dayandırılan örnekler oldukça çarpıcı:

Limasol’un Ayios Spiridonas bölgesinde , 7.935 metrekarelik bir Kıbrıslı Türk arazisi, bir şirket tarafından 469.865 Euro’ya satın alındı. Oysa arazinin piyasa değeri 541.627 Euro olarak belirlenmişti. Sadece 11 ay sonra aynı arazi başka bir şirkete 2.904.000 Euro’ya satıldı .

Larnaka’nın Pervolia bölgesinde, 13.713 metrekarelik başka bir arazi de benzer şekilde el değiştirdi.

Bu gibi işlemlerin, denetim eksikliği ve kontrolsüzlük ortamında gerçekleştiği, kamu yararı yerine şahsi kazançların ön planda tutulduğu ifade ediliyor.

Yeni getirilecek puan sisteminin, bu türden spekülatif kazançları ve adaletsizlikleri engellemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte mülklerin kimlere, hangi koşullarda kiralanacağı daha objektif kriterlere dayanarak belirlenecek.