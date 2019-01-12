Limasol’da toprak kayması ! Bir araç kayaların altında kaldı

Philenews’e bir vatandaş tarafından yapılan şikâyete göre Cuma gece yarısına doğru Limasol – Agia Filas bölgesinde büyük kayaların kayması sonucunda aracın kayaların altında kaldığı ifade edildi.

O saatlerde çevrede birinin bulunmaması ise yüzleri güldürdü. Olay yerine intikal eden polisin çevreyi kobtrol altına aldığı da ifade edildi. Şikayetçi olan vatandaş ise bu olayın öncesinde defalarca belediyeye söz konusu durumu önlemeleri için şikayetçi olduğunu dile getirirken, halen gerekli önlemlerin alınmadığına dikkat çekti.