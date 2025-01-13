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Limasol’da uyuşturucu satıcısı iki genç tutuklandı

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Limasol’da 21 ve 24 yaşlarındaki iki gencin, başkalarına satmak amacıyla uyuşturucu tasarrufundan dolayı tutuklandığı belirtildi.
Limasol’da uyuşturucu satıcısı iki genç tutuklandı

Politis gazetesi, Limasol polisinin, geçtiğimiz cumartesi 21 yaşındaki şahsın evinde yaptığı aramada 83 gram Hint keneviri, 153 gram Hint keneviri reçinesi, 15 gram kokain ile yasaklı madde olduğuna inanılan 67 gram mantar, bir terazi ve 6 bin 730 euro nakit para tespit ettiğini yazdı.

Gazete, arama sırasında evde bulunan 24 yaşındaki gencin de polis tarafından tutuklandığını belirtti.

Politis gazetesi, bir başka haberinde ise Limasol’da meydana gelen iki ayrı olayda iki aracın kundaklandığını yazdı.

Olayları araştıran polisin, kundaklama üzerinde durduğunu yazan gazete, ilk araçta çıkan yangın neticesinde aracın ön kısmının zarar gördüğünü, ikinci araçta ise geniş çapta hasar oluştuğunu belirtti.

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