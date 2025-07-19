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Limasol’da yayaya çarparak ölümüne neden olan, ehliyetsiz ve sigortasız 18 yaşındaki sürücü aranıyor

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Limasol’da 58 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan, ehliyetsiz ve sigortasız olduğu öğrenilen 18 yaşındaki sürücü aracını bırakarak kaçtı. Polis sürücüyü arıyor.
Limasol’da yayaya çarparak ölümüne neden olan, ehliyetsiz ve sigortasız 18 yaşındaki sürücü aranıyor

Limasol’da 58 yaşındaki yayaya çarpıp ölümüne sebep olan 18 yaşındaki sürücünün aracını da bırakarak kaçtığı haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ehliyetsiz ve sigortasız olduğu öğrenilen sürücünün Mahmud Alhaj Ali isimli Suriyeli olduğunu ve polis tarafından arandığını yazdı.

Haberde, sürücünün çarparak öldürdüğü 58 yaşındaki kadının Sri Lankalı olduğu, Rum tarafında çalışma izniyle ikamet ettiği ve hizmetçilik yaptığı bilgisi verildi.

Habere göre, dün sabah 07.00 sıralarında onlarca görgü tanığının önünde meydana gelen olayda, yaya geçidi olmayan yerde yolu geçmeye çalışan Sri Lankalı kadına, içinde 3 yolcu ve bir sürücünün bulunduğu araç çarpıp sürükledi. Olay sonrasında araçtan inen şahıslar yerde yatan kadına baktıktan sonra araçlarına dönüp olay yerini terk etti. Olaydan bir saat sonra araçtaki Suriyeli yolculardan ikisi olay yerine döndü, yakalanarak ifadeleri alındı.

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