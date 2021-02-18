LTB 3 Ekiple ve 2 Merkezde Aşılamaya Devam Edecek

LTB Pazartesi itibarı ile aşılamayı artık 3 ekiple ve 2 farklı merkezde yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) yurttaşlardan da gelen yoğun talep sonucunda Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren başkent Lefkoşa’da aşılama hizmetlerini 3 ekiple ve 2 farklı merkezde yapacak.



LTB El Ele Çocuk Kreşi Yeni Aşılama Merkezi Oluyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın gönüllü gözetmenliğinde 55-65 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar, özel gereksinimli bireyler ve Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği risk gruplarındaki yurttaşlar Alo 185 Hattı’nı arayarak 19 Şubat sabahından itibaren kayıtlarını yaptırabilecekler. El Ele Çocuk Merkezi’nde aşılama çalışmaları da birincisinde olduğu gibi telefondan kayıt yöntemi ve randevu sistemi ile sürdürülecek. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan görüş doğrultusunda telefonda yurttaşların kronik rahatsızlık beyanı esas kabul edilecek, aşılama öncesi kullandığı haplar ve hastalığına ilişkin merkezdeki doktora bilgi verilecek.



Bugüne kadar toplam 1015 doz aşı yapıldı

LTB tarafından 4 Şubat tarihinde başlayan 65 yaş ve üzeri yurttaşların aşılama çalışmalarında bugüne kadar toplam 1015 doz aşı yapılmış ve alınan yeni kararla aşı merkezlerinin ikiye çıkarılması için çalışmalar başladı. İlk doz aşısı LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde yapılan bireylerin ikinci doz aşılamasına 3 Mart tarihinde başlanacak ve ikinci doz aşılar yine aynı merkezde yapılacak.

Günlük 400 kişiye aşı hedefleniyor

Sosyal belediyecilik anlamında halk sağlığını ön planda tutarak önemli bir sorumluluğu yerine getiren LTB, iki merkezde günlük yapılacak aşı sayısını 400 kişiye yükseltmeyi hedefliyor.

Evde yataklı tedavi gören yurttaşlar da aşılanmaya başladı

LTB, 18 Şubat Perşembe gününden itibaren de yataklı tedavileri nedeniyle evlerinden çıkamayan yurttaşlarımızın aşılama işlemini evlerinde yapmaya başladı. Bu kapsamda evde aşılamayı yapan 3. ekibin günde en çok 10-15 farklı adreste aşılama yapması hedefleniyor.