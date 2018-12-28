LTB, "Sanat Sokakta" etkinlikleri başlatıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sanatı desteklemek, sanatın ve sanatçının toplum içerisinde değer ve manevi katkısını yükseltmek ve daha iyi bir düşüncesel yaşam sağlamak amacıyla “Sanat Sokakta” etkinlikleri başlatıyor.

LTB’den yapılan açıklamada, sanatlarını, belirlenmiş noktalarda icra etmek isteyen sanatçıların bilgi ve gerekli izni alabilmek için LTB Halkla İlişkiler Birimi’ne 228 5221 numaralı telefondan ve Lefkoşa Türk Belediyesi Facebook sayfasına ulaşabilecekleri belirtildi.

LTB, “Sanat Sokakta” etkinliğinin sanatın her dalından sanatçıya açık olduğunu belirterek, sanatçıların Lefkeliler Hanı, Lokmacı Meydanı, Sarayönü Meydanı’nda 11.00 - 18.00 saatleri arasında ve Dereboyu çemberi, Kemerli Çarşı önü, Avenue önünde 10.00 - 23.00 saatleri arasında sanatlarını icra edebileceklerini belirtti.