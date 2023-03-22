Lukaidis Paris’te AKPM toplantısına katıldı

AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis, Kıbrıs sorununun çözümünün Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın garanti altına alınmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Paris’te dün yapılan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) toplantısına katılarak konuşma yapan Lukaidis, çözümün Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesi perspektifini güçlendireceğine ve Türkiye ile Yunanistan’da yapılacak seçimlerin ardından, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaların yeni bir ivme kazanacağına inandığını kaydetti.

Habere göre Lukaidis, Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili olarak ise, Filistin halkının yıllardır İsrail’in işgali, kolonizasyonu ve tahrikleri yüzünden mağdur olduğunu belirterek, İsrail’de yeni hükümetin iktidara gelmesiyle, bu mağduriyetin çoğaldığını ifade etti.