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Lute Pazar günü geliyor

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BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, 3 Şubat Pazar günü adaya geliyor.
Lute Pazar günü geliyor

BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, 3 Şubat Pazar günü adaya geliyor.

Alithia ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 3 Şubat Pazar günü adaya geleceğini yazdılar.

Gazete, “Lute Yeniden Geliyor Peki Referans Şartları? – Anastasiadis ve Akıncı’dan Pazar Günü İçin Randevu Aldı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Lute’un referans şartları konusunda taraflarla uzlaşı sağlama amacıyla yürüttüğü girişimler çerçevesinde 3 Ocak Pazar günü adaya geleceğini ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini iddia etti.

Gazete, Lute’un dün telefonla Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i aradığını ve Pazar günü saat 18:30’da görüşmek üzere randevu aldığını belirtirken, Lute-Akıncı görüşmesinin ise daha erken bir saatte olmasının beklendiğini öne sürdü.

Lute’un adada ne kadar kalacağı ve liderlerle başka görüşmeler de gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinin henüz belli olmadığını ifade eden gazete, Lute’un adadan hemen ayrılmaması ve liderlerle başka görüşmeler de gerçekleştirmesinin muhtemel olduğunu yazdı.

Gazete, Lute’un referans şartlarına ilişkin bir anlaşma taslağıyla adaya gelme olasılığının bulunduğunu da iddia etti.

PARTİLERDEN ELEŞTİRİ

Gazete haberinin devamında, AKEL ve diğer bazı siyasi partilerin Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, AKEL gençlik kolları EDON’un dün Trodos’ta gerçekleştirdiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Anastasiadis’e yönelik eleştirilerini yineledi.

Kiprianu, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarının adayı bölünmeye götürdüğünü iddia ederek adanın yeniden birleşmesi için en iyi çözümün federasyon olduğu vurgusunda bulundu.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise, Guterres çerçevesi ve altı maddesinin müzakere zemini teşkil etmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Sizopulos, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin katılımıyla uluslararası konferans gerçekleştirmesi gerektiğini iddia ederek, Anastasiadis ve siyasi güçlerin bu yönde girişim başlatmaları çağrısında bulundu.

Rum Ekologlar Hareketi ise, Lute’un ziyareti öncesinde Ulusal Konsey’in toplanması çağrısı yaptı.

Ekologlar, Anastasiadis’in Lute’la önceki temasları hakkında Ulusal Konsey’e bilgi vermeden Lute’la yeni bir görüşme yapmaması gerektiğini de iddia etti.    

Fileleftheros gazetesi ise, konuya ilişkin haberini “Randevuyu Ayarladılar – Jane Holl Lute Anastasiadis ve Akıncı’yla Pazar Günü Görüşüyor – Mevlüt Gitti Lute Geliyor” başlıkları altında manşetten verdi.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretini Lute’un Pazar günü adaya yapacağı ziyaretin takip edeceğini belirterek, herkesin Lute’un referans şartları konusunda ne söyleyeceğini duymayı beklediği yorumunda bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Lute’la Yeni Temaslar – Anastasiadis-Lute Görüşmesi 3 Şubat’ta”.

Haravgi: “Jane Holl Lute Ön Anlaşma Hazırlıyor – 3-4 Şubat Tarihlerinde Geliyor ve Liderlerle İki Tur Görüşecek”.

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