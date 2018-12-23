Lütfiye Özipek, LTB Halk Konseri’nde Sevenleriyle Buluştu

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı LTB Meclis üyelerinin de katıldığı gecede Lütfiye Özipek sahneye hayranlarının alkışları arasında Lefkoşa Gezi Treni’nde geldi.

Lütfiye Özipek, “LTB Yeni Yıl Konseri”nde sevenleriyle Surlariçi’nde buluştu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Oğulcan Başarı’nın sahne almasıyla başlayan halka açık ve ücretsiz gecede saat 22.00’de Lütfiye Özipek sahneye çıktı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı LTB Meclis üyelerinin de katıldığı gecede Lütfiye Özipek sahneye hayranlarının alkışları arasında Lefkoşa Gezi Treni’nde geldi.

“Değişen ve dönüşen Lefkoşa Surlariçi”nde Uray Sokak’taki Bandabuliya yanında bulunan LTB Otoparkı’nda kurulan dev sahnede, hem günümüzün sevilen şarkılarını hem de unutulmayan Türkçe şarkılarını başarıyla seslendiren Özipek, ilgiyle izlendi.

HARMANCI: “LÜTFİYE, HAKKIYLA, YÜREĞİNİN VE SESİNİN GÜZELLİĞİYLE O SES OLDU”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada Lütfiye Özipek’in o ses olması için umut ettiklerini ve onun da hakkıyla, yüreğinin ve sesinin güzelliğiyle “O Ses Türkiye” birincisi olduğunu kaydederek “Aslında sizin sesiniz olan Lütfiye Özipek’i sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“KIBRISLI TÜRKLER’E EŞİT FIRSATLAR VERİLİRSE HERŞEYİ BAŞARABİLİRLER”

Başkan Harmancı, Türkiye’de Kıbrıslı bir sanatçının O Ses Türkiye gibi bir yarışmada birinci olmayı başardığını ve Kıbrıslı Türklere eşit fırsatlar verilirse her şeyi başarabileceklerine emin olduğunu, Lütfiye’nin başarısının da bunun en somut örneği olduğunu ifade etti.

“BU ŞEHİR, LEFKOŞA HEPİMİZİN. HASRET KALDIĞIMIZ SOKAKLARA YAVAŞ YAVAŞ GERİ DÖNÜYORUZ”

Harmancı şöyle dedi: “Biz sokakları unutmuş bir nesilden geldik. Uzun yıllar sokaklardan uzak, sokaklara hasret kaldık. Ne mutlu ki sokaklara yavaş yavaş dönmeye başladık. Bu şehir, Lefkoşa, hepimizin. Bu şehrin her bir noktasında hep bir geçmişimiz var, ailelerimizin bir anısı var.”

Konuşmasının sonunda Tüm Lefkoşalılara mutlu yıllar dileyen Harmancı, “Yeni yıla yeni umutlarla ve yeni hedeflerle mutlu bir şekilde girmemizi umut ediyorum” dedi.

LTB Yeni Yıl Konseri’nde, “Engellemeyen Lefkoşa Birimi” üyeleri de ücretsiz olarak LTB’nin ulaşım hizmetinden yararlanarak konseri izledi.

Lefkoşa Gezi Treni ise Girne Kapısı’ndan düzenleyeceği servisler ile konsere katılmak isteyenleri 17.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Uray Sokak’a taşıdı ve 00.00-01.30 saatleri arasında Uray Sokak’tan Girne Kapısı yönünde hizmet verdi.