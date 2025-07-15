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Macron, Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret yapıyor.
Macron, Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret yapacağını belirtti.

Fransa Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada Macron’un Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini belirten Hristodulidis, ziyaretin tarihine  ilişkin bilgi vermedi. Hristodulidis, ziyaret çerçevesinde daha yeni ve yükseltilmiş stratejik bir iş birliği yapılmasını sağlayacak bir anlaşmaya da imza atacaklarını söyledi.

Güney Kıbrıs ile uzun yıllara dayanan dostluk ilişkileri bulunan Fransa’nın güvenilir ve değerli bir dost olduğunu ifade eden Hristodulidis, bölgesel çatışmalar ve dünyadaki önemli değişiklikler ve tehditler göz önüne alındığında bu dostluğun korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Alphanews” haber sitesinde yer alan habere göre, Hristodulidis dünkü konuşmasında Macron’un ziyaretinin hazırlığı çerçevesinde Fransa Dışişleri Bakanının Temmuz ayı bitmeden Güney Kıbrıs’a gideceğini söyledi.

 

 

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