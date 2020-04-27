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Madagaskar'da maske takmayanlara sokak süpürme cezası

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Madagaskar'da maske takmayanlara sokak süpürme cezası
Madagaskar'da maske takmayanlara sokak süpürme cezası

Madagaskar'da kamusal alanlara maske takmadan çıkanlara sokak süpürme cezası verilmeye başlandı.

Başkent Antananarivo ve Fianarantsoa ile Toamasina, kentlerinde yüz kapatmadan dışarı çıkmak yasaklandı.

AFP'nin haberine göre, maske takmadan çıkılması halinde, kamu hizmeti cezası verilebileceği uyasınıda bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Christian Rakotobe, başkentte ve Fianarantsoa kentinde 500 kişiye ceza verildiğini ve 25 kişiden hemen oldukları yerlerde sokakları süpürmelerinin istendiğini açıkladı.

Şu ana dek ülkede 128 koronavirüs vakası tespit edildi ve kayıtlara geçmiş herhangi bir Covid-19 ölümü henüz görülmedi.

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