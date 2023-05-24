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Magem Sakarya ve Medi Foundation Uluçay'ı Ziyaret Etti

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Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) Sakarya, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’a bir ziyarette bulundu.
Magem Sakarya ve Medi Foundation Uluçay'ı Ziyaret Etti

Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) Sakarya, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’a bir ziyarette bulundu. Ziyarette, Gazimağusa Belediyesi ile Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği’nin işbirliğinde hem halkın hem de öğrencilerin dahil edileceği birçok proje ve eğitim seminerleri düzenlenmesi konusu konuşuldu. Ziyarette Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi ile birlikte Magem Sakarya Sorumlusu Erda Can, Magem personeli olarak Proje Yürütücüleri Gülistan Barut, Özlem Özdemir ve Bilgi Fevzioğlu da yer aldı. 

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek günümüzde bağımlılıkla mücadelenin çok önemli olduğunu Gazimağusa Belediyesi olarak bu konuda yapılacak olan her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti. Uluçay, sivil toplum örgütleri ve halkla hem dayanışma içinde hem de karşılıklı istişare yaparak çalışma yapacaklarını, bu işbirliğinin sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

 

Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi ise, Süleyman Uluçay’a görevinde başarılar dileyerek konuşmasına başlayarak, üç yıldır bağımlılıkla mücadelede aktif rol alarak çalıştıklarını ve birçok farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Medi, geçmiş yıllarda bağımlılık ile mücadele konusunda özellikle öğrencilere yönelik birçok çalışmalar yaptıklarını, önümüzdeki günlerde MAGEM Sakarya ile birlikte hareket ederek ortak çalışmalar ve etkinlikler yapacaklarının bilgisini verdi.

Magem Sakarya Sorumlusu Erda Can ise, bağımlıların tedavi sürecinden sonra normal hayata dönmesinde rehabilitasyon döneminin büyük önem taşıdığını, bu dönemde kişinin günlük yaşantısını, sevdikleri aktiviteler ile planlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Can, MAGEM Sakarya’nın yapacağı eğitim, seminer ve etkinliklerde her türlü bağımlılıkla mücadele edilip bunun önüne geçilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti. 

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