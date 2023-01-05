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Mağusa bölgesi elektrik kesintisi!

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Mağusa bölgesi elektrik kesintisi!
Mağusa bölgesi elektrik kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü(Karakol Levent Apartmanları ve bölgesi) ve Sakarya Bölgesi,Mez-Koop Apartmanları,Akol Caddem ve bölgesine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

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